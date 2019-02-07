AFYONKARAHİSAR (AA) - Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla Doğa Koruma ve Milli Parlar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından, Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde kuş gözlem etkinliği yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Nevzat Alğan, etkinlikte yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında kalan Eber Gölü'nün göçmen kuşlar açısından önemli bir sulak alan olduğunu söyledi.

Eber Gölü'nde, sulak alanların önemini belirtmek ve farkındalık oluşturmak için kutlanan Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla etkinlik yaptıklarını ifade eden Alğan, "Afyonkarahisar ile birlikte Bölge Müdürlüğümüze bağlı illerde 8 sulak alanımız var. Bu alanların 6'sında yönetim planları yapıldı. Yönetim planları içinde bu alanların gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapmaktayız. İki sulak alanda ise biyolojik çeşitlilik çalışması gerçekleştirildi." dedi.

Kuş gözlemine katılan Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır da Eber Gölü'nün, kuşlara ve biyolojik çeşitliliğe katkısıyla ilgili bilgi verdi.