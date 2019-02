Dünya ’Suriye için’ Türkiye’de toplandı

"13 bin 500’ün üzerinde kadın hapsedilmiş ve 7 binin üzerinde kadın hala bu hapishanelerde tutulmaktadır" Yeryüzünün gördüğü acımasız savaşlardan birinin Mart 2011’de Suriye’de başladığını söyleyen Sönmez, "2011 yılından beri devam eden savaş, 450 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, daha fazlasının kayıp ve yaralı olduğu, 11 milyon insanın iç ve dış göçe maruz kaldığı bir savaştır. On binlerce insan hapishanelere ve aynı amaçla kullanılan hangarlara, okullara, depolara doldurularak sınırları zorlayan zulümlere maruz kalmışlar ve hala kalmaktadırlar. Maalesef bu savaşta sivillerin korunması mümkün olmamış, kadın ve çocuklar da hayatını kaybetmiş veya hapsedilmiştir. Çok sayıda kurumun doğrulamasına göre bugüne kadar 13 bin 500’ün üzerinde kadın hapsedilmiş ve 7 binin üzerinde kadın hala bu hapishanelerde tutulmaktadır. 13 bin kadından bazı kardeşlerimiz, özgürlüğüne kavuşmuş ve bugün burada bu salondalar. Suriye rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı, kullanmaya devam ediyor. Hapishane gibi kullanılan boş fabrika, hangar ve benzeri binalarda tutulanların sayısı ise bilinmiyor. Bazı kadınlar hamileyken alındı ve tutuldukları yerlerde doğum yaptı, bazı kadınlar evlerinden çocuklarıyla birlikte alınarak hapsedildi" dedi.

"Her türlü işkence burada uygulanıyordu" Sharbaje, yaşadığı zor zamanları şu sözlerle anlatmaya devam etti: "Çığlıkları duymasın diye insanlar, başka bölgelerdeki çocukların kulaklarını kapatıyorlardı. 4 yasında bir çocuk vardı; sürekli ağlıyordu, bisküvi istiyordu. Suriye hapishanesindeki mahkumların nelerle karşılaştığını burada özetlemem mümkün değil. Her türlü işkence burada uygulanıyordu. Bu yüzden bugün burada olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Birleşmiş Milletlere müracaat ettim. Bu insani davayı neden göz ardı ettiklerini onlara sordum. Bunun altını çizdim. Şunu üzülerek söylemek istiyorum maalesef Birleşmiş Milletler merkezinde hala bu rejim için bir şey yapılmadı. Obama ile görüştüm. Obama ile görüştüğüm zamanlarda insan hakları ile ilgili çalışmalarımdan dolayı bana ödül takdim ettiler. Obama’ya şunu söyledim: “Ben 2 yıl boyunca insanların hapishaneden çıkarılması ile ilgili çaba sarfediyorum ve insanların bu işkenceden kurtulmalarını istiyorum"" diye konuştu.

Nkosi Mandela: "Tek bir kişi zulüm görmeyene dek mücadelemiz sürecek" Toplantıya katılan Güney Afrika’nın apartheid rejimiyle mücadele eden efsanevi lideri Nelson Mandela’nın torunu olan Nkosi Mandela, "Bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Güney Afrika Cumhuriyeti parlemente üyesi ve milletvekiliyim. Suriye’de çocuklara ve kadınlara yapılan işkenceye karşı olduğumu ifade etmek için, 8 Mart 2018’de eşimi ve annemi Suriye sınırına gönderdim. Bu mücadele sürmeye devam edecek. Orada yaşanan çatışmaların sona ermesini istiyoruz. Tek bir kişi zulüm görmeyene dek mücadelemiz sürecek. Kadınların ve çocukların özgürlüğe kavuşmasını istiyoruz. Burada her manada hukuk çiğneniyor" şeklinde konuştu.

Rais Hussin Mohammed: "Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunmak istiyoruz"

Malezya iktidar partisinden Rais Hussin Mohammed, "Herkesin bir hayali var, bizim başkanımızın da bir hayali vardı; Savaşı suç haline getirmek şu anda Malezya’nın yeniden kalkınması söz konusu. Savaş hiçbir zaman zulümden başka bir şey ifade etmez. Her zaman trajedi getiriyor. Bizler savaşın yasaklanmasını sona ermesini istiyoruz. Buradan Birleşmiş Milletlere çağrıda bulunmak istiyoruz. "Bu zulmü yıllardır duyuyoruz. Yeni bir vicdan hareketi başlamalı, bu mücadeleyi sürdürmek üzere" diye konuştu.

Ali Yalçın: "Savaş baronlarının yeni arenası Suriye"

Savaşlarda terör grupları silah olarak kullanıldığını, savaşın insanlığı insanlığından uzaklaştırmaya devam ettiğini ve savaş baronlarının yeni silahlarını gösterme arenası olarak Suriye’yi kullandığını ifade eden MEMURSEN Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu savaşın faturasını ve bedelini savunmasız kadınlar ödüyorlar. Onlar pazarlık malzemesi olarak kullanılıyor. Majed Sharbaje’nın yaşadıklarını dinlerken insanlığımdan utandım. İnsanların bir araya gelerek, liderlerin bir araya gelerek, uluslar arası kuruluşları harekete geçiremediği ve insanların umudunun her geçen gün azaldığı bir durumda, sivil kuruluşların bir araya gelerek yeni bir insanı çağrı yapma adımını son derece kıymetli görüyorum. Türkiye olarak bu savaşı birinci dereceden hissediyoruz. Burada 3.5 milyona yakın misafir kardeşimiz var. Maalesef savaşın merhameti olmuyor; her türlü ahlaksızlığın olduğu bir aymazlık yaşanıyor. Bunun bir an önce son bulması gerekiyor. Biz insanız; hepimiz farklı dünyalardan bir araya geldik. Fakat ortak yanımız şu; derimizin rengi farklı olabilir ama terimizin rengi aynı, gözyaşlarımızın rengi aynı. Hayata bakış açılarımız farklı ama insanız acılarımız aynı. Bu yüzden vicdan hareketinin bu çağrısını son derece kıymetli buluyoruz. Biz güç birliği yaparsak, sesimizin kelebek etkisi yapacağını aynı zamanda, dünyadaki vicdanlı insanların bu çağrıya ihtiyacı olduğunu ve bu süreçte 7 bine aşkın kadının buna ihtiyacı olduğunu göreceğiz" dedi.