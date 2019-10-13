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Dünya Süryaniler Birliğinden Bakan Çavuşoğlu'na teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:41 | Son Güncelleme

Dünya Süryaniler Birliği, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na New York Times gazetesinde yayımlanan Barış Pınarı Harekatı'nın gerekliliğini anlattığı makalesinde Dünya Süryaniler Birliğinden bahsettiği için teşekkür etti - Birliğin Başkanı Johny Messo: - "Medyanın da bizim son yıllarda paylaştığımız basın bildirilerini okuması ve YPG'nin Hristiyanları suistimal etmesiyle ilgili tam bir bilgiye sahip olması mükemmel olurdu"

ROTTERDAM (AA) - Dünya Süryaniler Birliği (WCA), Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na New York Times gazetesinde yayımlanan Barış Pınarı Harekatı'nın neden gerekli olduğunu anlatan makalesinde Süryanilerin sesini duyurduğu için teşekkür etti.

Merkezi Hollanda'nın Hengelo kentinde bulunan WCA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çavuşoğlu'na Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın neden gerekli olduğunu anlatan makalesinde WCA'dan bahsetmesi nedeniyle teşekkür edildi.

New York Times gazetesinde yayımlanan makalenin linki ve makalede yer alan ilgili bölümün yer aldığı paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bizi New York Times'ta anlattığın için teşekkürler. Son yıllarda Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG tarafından Batı'nın parası ve silahları ile Süryani Hristiyanlarına yapılan insan hakları ihlallerini çok kez bildirdik. Hala, medya ve haykırış yok."

Birliğin Başkanı Johny Messo da sosyal medyadan WCA'nın paylaşımını retweet ederek, "Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, New York Times gazetesindeki Suriye'nin kuzeydoğusu ile ilgili makalesinde WCA'dan bahsetti. Medyanın da bizim son yıllarda paylaştığımız basın bildirilerini okuması ve YPG'nin Hristiyanları suistimal etmesiyle ilgili tam bir bilgiye sahip olması mükemmel olurdu." mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, New York Times gazetesinde 11 Ekim'de yayımlanan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin makalesinde, "PYD/YPG boyunduruğundaki Kürtler, Araplar ve Hıristiyanlar özgür kaldığında daha iyi durumda olacak. Dünya Süryaniler Birliği ısrarlı şekilde bu noktaya değiniyor." ifadesini kullanmıştı.

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