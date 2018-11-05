Dünya Süryanileri ‘Horoyo’ İçin Mardin’de Toplandı

Midyat ilçesine bağlı Alagöz ya da Süryanice adıyla Bethkustan Köyü hafta sonu hareketliydi. Köyün, Mardin’in diğer ilçeleriyle birlikte, Türkiye ve dünyanın başka ülkelerinden misafirleri vardı. Gelen misafirler sabahın erken saatlerinde, ayin için, Mor Eliyo Kilisesi’nde toplandı.

Cemaat ve din adamları yerlerini aldıktan sonra ayin başladı. Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş’ın tarafından yapılan ayinin özel bir anlamı vardı. Süryaniler arasında buna ‘Horoyo’ töreni adı veriliyor. Törenin amacı papazların bir üst rütbeye yükseltilmesi. Bu görevin Türkçe tam karşılığı olmasa da, piskoposun yardımcılığı görevine denk geliyor. Önce Aktaş İncil’den bölümler okudu, sonra törene katılanlar hep birlikte dua etti. Ayinin sonunda Gabriel Aktaş’ın yeni ünvanı cemaate duyuruldu. Ayine katılan kadınlar Aktaş’ın yeni ünvanını zılgıt çekerek kutladı.

Törene katılanlar duygularını Amerika’nın Sesi’yle paylaştı. Aynı köyde yaşayan Suzan Akyüz “Bizim papaz horoyo olmuş, çok sevinçliyiz, bir terfi aldı. Zaten bizim papazdı, bizim köye de geliyordu” dedi.