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Dünya Süryanileri ‘Horoyo’ İçin Mardin’de Toplandı

05.11.2018 18:02 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde 12 yıl aradan sonra ilk kez ‘Horoyo’ya yani papazlıktan bir üst rütbeye yükselme töreni düzenlendi. Tören nedeniyle, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan çok sayıda Süryani Midyat’ta toplandı

Dünya Süryanileri ‘Horoyo’ İçin Mardin’de Toplandı

Midyat ilçesine bağlı Alagöz ya da Süryanice adıyla Bethkustan Köyü hafta sonu hareketliydi. Köyün, Mardin’in diğer ilçeleriyle birlikte, Türkiye ve dünyanın başka ülkelerinden misafirleri vardı. Gelen misafirler sabahın erken saatlerinde, ayin için, Mor Eliyo Kilisesi’nde toplandı.

Cemaat ve din adamları yerlerini aldıktan sonra ayin başladı. Mor Gabriel Manastırı Metropoliti Samuel Aktaş’ın tarafından yapılan ayinin özel bir anlamı vardı. Süryaniler arasında buna ‘Horoyo’ töreni adı veriliyor. Törenin amacı papazların bir üst rütbeye yükseltilmesi. Bu görevin Türkçe tam karşılığı olmasa da, piskoposun yardımcılığı görevine denk geliyor. Önce Aktaş İncil’den bölümler okudu, sonra törene katılanlar hep birlikte dua etti. Ayinin sonunda Gabriel Aktaş’ın yeni ünvanı cemaate duyuruldu. Ayine katılan kadınlar Aktaş’ın yeni ünvanını zılgıt çekerek kutladı.

Törene katılanlar duygularını Amerika’nın Sesi’yle paylaştı. Aynı köyde yaşayan Suzan Akyüz “Bizim papaz horoyo olmuş, çok sevinçliyiz, bir terfi aldı. Zaten bizim papazdı, bizim köye de geliyordu” dedi.

Horoyo töreni için Almanya’dan gelen İlyas Aktaş ise şunları söyledi; ”Bizim için mutlu ve çok değerli bir gündür. Böyle bir günde burada bulunmak bizi çok sevindirdi ve mutlu etti. Abimizin papazlıktan horoluğa yükselmesi, köyümüzde bulunmamız, Avrupa’daki kardeşlerimizim, yakınlarımızın burada toplanması bizi sevindirdi”

Mor Gabriel Manastırı Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Aktaş ise tarihi bir gün yaşadıklarını söyledi. Aktaş; ”Bugün hem köyümüz hem Turabdin bölgesi için önemli bir gün. En son 2006 yılında bir horoyo piskopos vardı, o vefat etmişti. Ondan sonra mevcut papazlar arasından horoyo yapılan o rütbeye yükseltilen yoktu. Mor Gabriel Manastır Metropoliti Samuel Aktaş’ın yaptığı ayinden sonra papaz Gabriel Aktaş üstün hizmetlerinden, kilise ve cemaate verdiği hizmetten dolayı, papazlık rütbesinden horoyo rütbesine yükseltildi. Hem köylülerimiz için, hem akrabaları için önemli ve tarihi bir gündür. Köy tarihine baktığımız zaman en son ne zaman bu köyden biri horoyo olmuş, hatırlamıyoruz. Turabdin bölgesinden, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden birçok Süryani katıldı bu törene” diye konuştu.

Törenin en mutlu kişisi ise bir üst rütbeye yükseltilen Papaz Gabriel Aktaş. Aktaş duygularını, “Bugün çok sevinçliyiz, çok mutluyuz. Bir yandan, milletimiz, akrabalarımız, yakın uzak, hepsi burada toplandığı için, çok mutluyuz” cümleleriyle dile getirdi. Törenin ardından, katılanlara önce şeker ardından da yemek ikram edildi.

2006 yılında vefat eden horoyonun yerine yenisi seçilmemişti. 12 yıl sonra ilk kez seçildi. İhtiyaç duyulduğu zaman metropolite vekalet eden horoyo, deneyimli papazlar arasından seçiliyor. Seçim cemaat tarafından değil metropolitçe yapılıyor. Metropolit kendi istediği kişiyi atayabiliyor.

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