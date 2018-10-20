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Dünya Süt Zirvesi Güney Kore’de gerçekleştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 13:18 | Son Güncelleme

INTERNATIONAL Dairy Federation (IDF) tarafından her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen Dünya Süt Zirvesi bu yıl 15-19 Ekim arasında Güney Kore’nin Daejeon kentinde düzenlendi.

Dünya Süt Zirvesi Güney Kore’de gerçekleştirildi

İSTANBUL, (DHA) - INTERNATIONAL Dairy Federation (IDF) tarafından her yıl farklı bir ülkede gerçekleştirilen Dünya Süt Zirvesi bu yıl 15-19 Ekim arasında Güney Kore’nin Daejeon kentinde düzenlendi. Dünyanın farklı bölgelerindeki 50’yi aşkın ülkeden yaklaşık bin 200 katılımcı ile gerçekleştirilen zirvede son dönemde yerel ve küresel süt sektöründeki en güncel gelişmeler değerlendirilirken; IDF’in çalışma alanları olan Sürdürülebilirlik, Gıda Güvenliği ve Güvenirliği, Hayvan Sağlığı ve Refahı, Çiftlik Yönetimi ve Ekonomisi, Süt Teknolojisi, Çevre ve Pazarlama gibi konularda yapılan oturumlarda sektördeki gelişmeler ele alındı.
“SÜT GELECEKTE DAHA KRİTİK BİR ÖNEME SAHİP OLACAK”
Zirve açılışı Birleşmiş Milletler 8’inci Genel Sekreteri Ban Ki Moon tarafından yapıldı. Ban yaptığı konuşmada, 2050 yılına kadar dünya nüfusunun 9 milyara ulaşacağını, artan nüfusun beraberinde gıda erişimini güçlendireceğine ve sütün gelecekte dünyanın gıda ihtiyacını karşılamada kritik bir öneme sahip olacağını belirtti. Açılış konuşmasında sütü ‘mükemmelik’ (Milk is Perfection) olarak tanımlayan Ban, beslenmede sütün gelecekte bugün olduğundan çok daha kritik bir öneme sahip olacağını kaydetti.
DÜNYA SÜT ZİRVESİ 2019’DA İSTANBUL’DA
Sektörde çatı kuruluş olma niteliği taşıyan Ulusal Süt Konseyi, IDF nezdinde oluşturulan Türkiye Ulusal Komitesi üyeleri ve Yönetim Kurulu düzeyinde zirveye katılım sağladı.
Ulusal Süt Konseyi, IDF’e üye olduğu günden bu yana Dünya Süt Zirvesine ülkemizde ev sahipliği yapma hususundaki girişimleri geçtiğimiz yıllarda sonuç vermiş ve 2019 Dünya Süt Zirvesinin İstanbul’da yapılmasına karar verilmişti. Güney Kore’de yapılan zirve sırasında temsili anahtar teslimi ile 23-26 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul’da yapılmasına karar verilen Zirveye iki binden fazla uluslararası katılımcı olması bekleniyor. Ülkemizde, alanında organizasyonel ve bilimsel anlamda yapılacak en geniş kapsamlı toplantı olma niteliğine sahip zirveye ilişkin tüm iş ve işlemler Ulusal Süt Konseyince yürütülüyor.
International Dairy Federation (IDF), süt ve süt ürünleri konusunda dünyanın en güçlü federasyonu olup, IDF tarafından yapılan çalışmalar süt ve süt ürünlerinde global standartları oluşturuyor ve uluslararası mevzuat çalışmalarında referans alınıyor.

Dünya Süt Zirvesi Güney Kore’de gerçekleştirildi

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