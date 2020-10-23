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Dünya Tabipler Başkanı: 2021'de de normal bir yaz tatili yapamayacağız

23.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, koronavirüs salgınında normalleşmenin daha yıllar alacağına işaret ederek yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulundu.

Dünya Tabipler Başkanı: 2021'de de normal bir yaz tatili yapamayacağız

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery koronavirüs pandemisiyle ilgili Rheinische Post gazetesine verdiği mülakatta, koronavirüs salgınında normalleşme konusunda yüksek beklentilere girilmemesi uyarısı yaptı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün koronavirüs aşısının 2021 yılı ortasında hazır olacağını tahmin ettiğini hatırlatan Montgomery, "Ancak tüm halkın aşılanması iki, üç yıl sürecektir" dedi. "Bir seferde herkesin aşılanması için ne yeterince doz ne de personel var" diyen Montgomery kısıtlamaların o nedenle süreceğini söyledi. Montgomery "2021 yılında da daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız" diye konuştu.

"Daha yıllarca virüsle yaşamak ve mesafeyi korumak, elleri yıkamak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız" diyen Montgomery, Almanya'da günlük yeni vaka sayısının 20 bine yükselmesi halinde ekonomik ve toplumsal hayatın kısıtlanmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Bu sayıların durumun kontrolden çıkmış olduğu anlamına geldiğini belirten Montgomery "Zira o durumda sağlık daireleri açısından enfeksiyon zincirlerini takip etmek ve kırmak mümkün olmayacak. O durumda da ikinci bir kapanma tehlikesi baş gösterecek, çünkü virüs başka şekilde frenlenemeyecek" diye konuştu.

Yerel kapatma kararları

"Yerel patlamalara tutarlı bir biçimde tepki göstermeliyiz" diyen Montgomery Bavyera eyaletindeki Berchtesgaden kasabasında alınan kapatma kararını övdü. Turistik kasabada yeni vaka sayısının bir hafta içinde 100 bin kişide 250'ye yükselmesi üzerine kaymakamlık ani bir karar aldı. Otel, pansiyon, kafe ve restoranlar salı günü saat 14.00'te apar topar kapatıldı ve turistlere kiralanan tatil evleri boşaltıldı.

Almanya'da günlük yeni vaka sayıları iki gündür 11 binin üzerinde. Robert Koch Enstitüsü'nün açıklamasına göre son 24 saat içinde koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişi sayısı 11 bin 242. Perşembe bu sayı 11 bin 287 olarak açıklanmıştı. Buna göre Almanya'da koronavirüse yakalananların toplam sayısı 403 bin 291 olarak kayıtlara geçti. Virüse bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 daha artarak 9 bin 954'e yükseldi.

AFP, dpa, KNA / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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