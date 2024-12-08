HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

08.12.2024 10:24
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Şehit Atakan Şahin Erdoğan için Cimşit Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

Yalova'da kadın girişimci evinde çalışanları tarafından vahşice öldürüldü

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ saldırısında şehit edilen taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

İçerik devam ediyor
Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
08.12.2024 10:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 yıl önce başlayan iç savaş Suriye'de yönetimi değiştirdi. 61 yıllık Baas rejimi fiilen sona erdi. Beşşar Esad'ın ülkeyi terk ettiği biliniyor ama nereye gittiği henüz netlik kazanmadı. Esad rejimininin sona ermesi ise Türkiye'deki Suriyelileri sokaklara döktü. Sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Fatih, Konya, Kilis, Adana ve Şanlıurfa'daki Suriyeliler sevinç gösterileri düzenledi.

Sadece Türkiye'yi değil dünyayı etkileyen Suriye'deki savaş haritayı değiştirdi. Yıllardır devam eden Esad rejimi dün gece itibarıyla muhaliflerin yürüyüşünün önünde duramadı.

2b

61 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ

Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi artık tarihe karıştı. 53 yıllık Esad dönemi ise sadece tarih kitaplarında kendine yer bulacak. 13 yıl önce başlayan iç savaştan en çok etkilenen ülke ise Türkiye olmuştu. Savaştan kaçan milyonlar Türkiye'ye sığınmıştı..

KILIS’TE-SURIYELILER-KUTLAMA-YAPTI_459440_135636

SOKAKLARA FIRLARDILAR

Sabah saatlerinde muhaliflerin Suriye yönetimini ele geçirmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler sevinç gösterileri düzenlemeye başladı. Birçok ilden ise benzer görüntüler geldi.

3b

İstanbul Fatih'le beraber, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Konya ve Gaziantep Suriyelilerin sevinç gösterilerine sahne oldu. Kimisi araçla kimisi yürüyerek gösteriye katılan Suriyeliler kornalarına basarak ve çığlıklar atarak kaçtıkları Esad'ın kaçışını kutladılar.

KILIS’TE-SURIYELILER-KUTLAMA-YAPTI_459436_135636

KILIS’TE-SURIYELILER-KUTLAMA-YAPTI_459437_135636

KILIS’TE-SURIYELILER-KUTLAMA-YAPTI_459438_135636

KILIS’TE-SURIYELILER-KUTLAMA-YAPTI_459439_135636

4b

İlginizi Çekebilir

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

 Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

 Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'
Anahtar Kelimeler:
Adana Konya Şanlıurfa Kilis Fatih Beşar Esad suriyeli
En Çok Okunan Haberler
Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Emekli olacağı günü merak edip e-devlet'e girince gözlerine inanamadı

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Sosyal medyanın konuştuğu uçuş! Esad izi kaybolan uçakta mıydı? 'Olağan dışı hareketler yaptı'

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Suriye'de yeni dönemin ilk yasakları hemen duyuruldu

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Arda Güler'den müthiş gol! Öyle bir sevinç yaptı ki... Kameralar Ancelotti'ye döndü

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Suriye'de tarihi anlar! Muhalifler kontrolü ele geçirdi: Esad Şam'dan kaçtı

Trump'tan ilk açıklama geldi: 'Bizim savaşımız değil'

Trump'tan ilk açıklama geldi: 'Bizim savaşımız değil'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.