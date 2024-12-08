Dünya tarihi bir geceyi geride bıraktı! Türkiye'deki Suriyeliler sokaklara akın etti

Sadece Türkiye'yi değil dünyayı etkileyen Suriye'deki savaş haritayı değiştirdi. Yıllardır devam eden Esad rejimi dün gece itibarıyla muhaliflerin yürüyüşünün önünde duramadı.

61 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ

Suriye'de 61 yıldır süren Baas rejimi artık tarihe karıştı. 53 yıllık Esad dönemi ise sadece tarih kitaplarında kendine yer bulacak. 13 yıl önce başlayan iç savaştan en çok etkilenen ülke ise Türkiye olmuştu. Savaştan kaçan milyonlar Türkiye'ye sığınmıştı..

SOKAKLARA FIRLARDILAR

Sabah saatlerinde muhaliflerin Suriye yönetimini ele geçirmesinin ardından Türkiye'deki Suriyeliler sevinç gösterileri düzenlemeye başladı. Birçok ilden ise benzer görüntüler geldi.

İstanbul Fatih'le beraber, Kilis, Şanlıurfa, Adana, Konya ve Gaziantep Suriyelilerin sevinç gösterilerine sahne oldu. Kimisi araçla kimisi yürüyerek gösteriye katılan Suriyeliler kornalarına basarak ve çığlıklar atarak kaçtıkları Esad'ın kaçışını kutladılar.