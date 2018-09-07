Bursa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Dünya Tarihi Kentler Birliği ile ortak düzenlenen "Dünya Tarihi Kentler Birliği 2018 Bursa Konferansı" başladı.
Tayyare Kültür Merkezi'nde (TKM) gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan Tarihi Kentler Birliği Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Tarihi Kentler Birliği'nin yolculuğunun, 52 belediye başkanının 2000 yılında Bursa'da bir araya gelmesiyle başladığını hatırlattı.
Şehirlerin yaşanmışlıklarını geleceğe taşıma adına hep birlikte hareket ettiklerini anlatan Çiftçi, şöyle konuştu:
"Şu an birliğimize bağlı 460 belediye ile yolumuza devam ediyoruz. Bursa önemli ve tarihi bir şehir. Kültür varlığını koruyan, tarihi eserlerini ayakta tutan, çarşılarıyla, hanlarıyla gerçekten gurur duyduğumuz bir şehir. Bu gurur duyduğumuz şehir, büyükşehir belediye başkanlığını yapmış olduğum 12 bin yıllık peygamberler şehri Şanlıurfa ile birlikte Dünya Tarihi Kentler Birliğine üye şehirlerdir. Bugün bu güzel şehirdeki konferansla bilim insanlarımız tarihe ışık tutacak düşünce ve fikirlerini beyan edecekler."
Çiftçi, Şanlıurfa'da güzel hizmetlere imza attıklarını belirterek, "Özellikle tüm dünyanın mirası olan ve tüm dünya koruması altında olan Göbeklitepe, UNESCO Kültür Miras Listesi'ne girdi. İşte bu merkez dünyanın merkezi. Bizler Anadolu coğrafyası olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin güzel şehirleri olarak bu dünya mirasına sahip çıkıyoruz, yaşatıyoruz ve geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.
- "İş birliği yapmaya devam edeceğiz"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dünyanın farklı şehir ve ülkelerinden belediye başkanları ve misafirleri Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı nedeniyle ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi.
Aktaş, Bursa'nın tarihe yön veren bir şehir olduğuna işaret ederek, "Bursa, tarihi mirasın doğal güzelliklerle bütünleştiği, 1,5 asır boyunca Osmanlı'ya başkentlik yapmış, deyim yerindeyse Bursa uygarlıkların kesişme noktası bir şehir. Burası 8 bin 500 yıllık şehircilik birikimiyle kentlerin vizyonuna değer katan bir şehirdir." değerlendirmesinde bulundu.
Tarihi şehirlerin kültürel küreselleşme, benzeşme, çevresel değişimler, doğal afetler gibi dışarıdan gelen faktörlerin neden olduğu değişimlerin varlığını kabul etmesi ve ısrarla özgün kültürleri, yapıları ve yaşam biçimlerini koruması gerektiğini vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:
"Bunun için de zengin tarihi mirasımızı güçlendirmek ve korumak için yapılan girişimleri iyileştireceğiz. Restorasyon ve koruma çalışmalarını sürdürülebilir kılmak için somut ve soyut mirasımızın tarihi ve kültürel değerleri konusunda vatandaşlarımızı, turistleri ve ziyaretçileri bilgilendireceğiz. Tarihi şehirler olmanın verdiği gurur ve birliktelikten hareketle ulusal sınırlarımızın ötesindeki dostluklarımızı sürekli geliştirmeye çalışacak ve yerel topluluklarımızın daha güçlü ve sürdürülebilir olmasını sağlamak ve tüm insanlara dünya barışını getirebilmek için her gün iş birliği yapmaya devam edeceğiz."
Bursa Valisi İzzettin Küçük de şehirlerde yaşayan insanlardaki aidiyet duygusunun ancak şehirde sürekliliğin olması durumunda ortaya çıkacağını vurgulayarak, şehirleri insanların sevebilmesi için somut ve soyut değerlerin yaşatılması gerektiğini ifade etti.
Konuşmaların ardından Dünya Tarihi Kentler Birliği ve Kyoto Belediye Başkanı Daisaku Kadokawa, Kyoto şehrini tanıtan bir sunum yaptı.
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