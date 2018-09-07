"Dünya Tarihi Kentler Birliği 2018 Bursa Konferansı" başladı

"Şu an birliğimize bağlı 460 belediye ile yolumuza devam ediyoruz. Bursa önemli ve tarihi bir şehir. Kültür varlığını koruyan, tarihi eserlerini ayakta tutan, çarşılarıyla, hanlarıyla gerçekten gurur duyduğumuz bir şehir. Bu gurur duyduğumuz şehir, büyükşehir belediye başkanlığını yapmış olduğum 12 bin yıllık peygamberler şehri Şanlıurfa ile birlikte Dünya Tarihi Kentler Birliğine üye şehirlerdir. Bugün bu güzel şehirdeki konferansla bilim insanlarımız tarihe ışık tutacak düşünce ve fikirlerini beyan edecekler."

Çiftçi, Şanlıurfa'da güzel hizmetlere imza attıklarını belirterek, "Özellikle tüm dünyanın mirası olan ve tüm dünya koruması altında olan Göbeklitepe, UNESCO Kültür Miras Listesi'ne girdi. İşte bu merkez dünyanın merkezi. Bizler Anadolu coğrafyası olarak Türkiye Cumhuriyeti devletinin güzel şehirleri olarak bu dünya mirasına sahip çıkıyoruz, yaşatıyoruz ve geleceğe taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İş birliği yapmaya devam edeceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da dünyanın farklı şehir ve ülkelerinden belediye başkanları ve misafirleri Dünya Tarihi Kentler Birliği Konferansı nedeniyle ağırlamanın kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi.

Aktaş, Bursa'nın tarihe yön veren bir şehir olduğuna işaret ederek, "Bursa, tarihi mirasın doğal güzelliklerle bütünleştiği, 1,5 asır boyunca Osmanlı'ya başkentlik yapmış, deyim yerindeyse Bursa uygarlıkların kesişme noktası bir şehir. Burası 8 bin 500 yıllık şehircilik birikimiyle kentlerin vizyonuna değer katan bir şehirdir." değerlendirmesinde bulundu.