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Dünya Telekomünikasyon Günü nedir? 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nasıl ortaya çıktı?

17.05.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Telekomünikasyon Günü, 17 Mayıs Salı günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde 17 Mayıs'ta her yıl BTK tarafından çeşitli etkinlikler yapılıyor. Peki Dünya Telekomünikasyon Günü nedir? 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nasıl ortaya çıktı? İşte konuya ilişkin detaylar...

Dünya Telekomünikasyon Günü nedir? 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nasıl ortaya çıktı?

Dünya Telekomünikasyon Günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü'ne ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, internette araştırma yapıyor. Peki 17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON GÜNÜ NEDİR?

Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, 17 Mayıs'ta tüm dünyada kutlanmaktadır.

17 MAYIS DÜNYA TELEKOMÜNİKASYON VE BİLGİ TOPLUMU GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü, internet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) kullanımının toplumları ve ekonomileri dönüştürmesinin yanı sıra, sayısal uçurumun kapatılmasına yönelik faydaları konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla, 1865 yılında Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin (International Telecommunication Union-ITU) kurulduğu gün olan 17 Mayıs günü, her yıl “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü (World Telecommunication and Information Society Day-WTISD)” olarak kutlanıyor.

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