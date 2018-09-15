EDİRNE (AA) - Edirne'de vatandaşlar, Dünya Temizlik Günü etkinliği kapsamında çevre bilinci oluşturmak amacıyla kent merkezini temizledi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da etkinliğe katılarak vatandaşlarla birlikte çöp topladı.

Edirne Belediyesi ve Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği öncülüğünde Atatürk Anıtı önünde bir araya gelen çevreciler, Saraçlar Caddesi'nden başlayarak, Tunca Nehri'ne kadar yaklaşık 1 kilometrelik alanda temizlik çalışması yaptı.

Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha temiz bir çevre için Edirneliler olarak toplandıklarını söyledi.

Temiz bir çevre için farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"Bugün 150 ülkede insanlar sokaklara çıkıp, kentlerini temizliyor. Biz de dernek olarak 'Edirne'yi temizliyoruz' kampanyası düzenledik. Kentlerimizi, yaşadığımız yerleri çok kirlettik. Biz 'artık buraları temizleyelim' diyerek yola çıktık. Tabii 2 saat içerisinde bütün kenti temizlemek mümkün değil ama amaç farkındalık oluşturmak. Her yerin kirlendiğini bu durumun sağlığımızı ve doğamızı tehdit eder hale geldiğini görmeliyiz. Artık yaşadığımız doğayı ve çevreyi kirletmemeliyiz. Belediyeler kentleri temizliyor ancak biz de vatandaşlar olarak kirletmeyerek buna destek olmalıyız. Kendi evimizin önünü, dükkanımızın önünü temiz tutmalıyız."

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da temizliğin ilk kuralının kirletmemek olduğunu ifade etti.

Çevreci grup 2 saat boyunca kent merkezinde temizlik yaptı.

