HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dünya Temizlik Günü'nde denizden öyle bir şey çıktı ki! Şaşkınlık yarattı

Dünya Temizlik Günü'nde denizden öyle bir şey çıktı ki! Şaşkınlık yarattı

18.09.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da Dünya Temizlik Günü’nde bir araya gelen gönüllüler, hem karada hem denizde temizlik yaptı. Karada 100 çöp poşeti dolduruldu. Denizden ise market arabası çıktı. Denizden çıkan market arabası çoğu kişiyi şaşkınlığa uğrattı.

17 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinliklerine Antalya Muratpaşa’dan yaklaşık 200 gönüllü katıldı. ASSİM Çevre Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen çevreciler, günün erken saatlerinde büyük temizlik hareketi için dünyaca ünlü falez bandında buluştu.

Hem karada hem denizde gerçekleşen temizlik için bir yanda denizden yüksekliği yer yer 50 metreyi bulan falezlere inmek için Toroslar Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) üyesi dağcılar diğer yanda denizlerdeki kirliliğe dikkat çekmek için Deniz Polisi eşliğinde Antalya Konyaaltı Sualtı Sporları Kulübü ve Antalya Sualtı Derneği dalgıçları hazırlandı.

Etkinliğe gönüllülerin yanı sıra AKUT, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kızılay, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi, Ukrayna Ailesi Derneği gibi yerlerden katılım oldu.

AW715509_03

MASMAVİ SULARDAN MARKET ARABASI ÇIKTI

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından falezlerde ve Akdeniz’in masmavi sularında temizlik başladı. Yaklaşık 3 saat süren temizlikte karada 100 çöp poşeti doldu. Denizde ise ambalaj atıklarının yanı sıra çıkartılan market arabası şaşkınlık oluşturdu.

TODOSK Başkanı Hasan Altuntaş, etkinliğin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, “Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal ve ekibine, doğa severlere, çevrecilere duyarlılıkları için çok çok teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Olay mahalleliyi sokağa döktü! Kanlar içinde yardım istediOlay mahalleliyi sokağa döktü! Kanlar içinde yardım istedi
'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat'Müdür WC' sosyal medyada gündem olmuştu! MEB'den flaş talimat
Sokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldıSokak ortasında infaz! Kanlar içinde yere yığıldı
Anahtar Kelimeler:
antalya deniz market arabası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

Konserde bomba anlar! Yüzüğü çıkarıp fırlattı

'İhtilal mi yapacaksınız?' deyince ayağa kalkıp...

'İhtilal mi yapacaksınız?' deyince ayağa kalkıp...

Bu kan grubundakiler dikkat! Felç geçirme riskiniz fazla

Bu kan grubundakiler dikkat! Felç geçirme riskiniz fazla

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Tayvan'da şiddetli deprem! 20 saniye sürdü, sosyal medyada korkunç görüntüler

Ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...

Ailesi bile anlam veremedi! Oyuna girdikten saniyeler sonra...

Pekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydı

Pekşen’in vefatında şaşırtan gerçek: Ölüm kılçığın ucundaydı

İlginizi Çekebilir

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Gasp etmeye çalıştığı kadın dövüş sanatları antrenörü çıktı

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

Eskişehir semalarında nefes kestiler! İsviçreli çifte yoğun ilgi

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.