Dünya Temizlik Gününde Kadıköy İskelesinde su altı temizliği

İSTANBUL (AA) - Dünya Temizlik Günü kapsamında Kadıköy İskelesinde dalgıçlar su altı temizliği gerçekleştirdi.

Dünya Temizlik Günü kapsamda Kadıköy İskelesi yanında 3 dalgıç su altında temizlik yapmak için denize dalarken, daha önce denizden çıkarılan atıkların ise sergisi yapıldı.

Denize giren dalgıçlarca su altından çok sayıda şişe, elektronik eşya, ziynet eşyası, araba lastiği gibi eşyalar çıkarıldı.

Gazetecilere açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdür Yardımcısı Hasan Mısır, Dünya Temizlik Günü kutladıklarını belirterek, bu kapsamda Kadıköy Meydanında deniz temizliği faaliyetleri yürüttüklerini, farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacıyla deniz dibinde çıkarılan atıkları da sergilediklerini belirtti.

Bugünün önemli bir gün olduğunu vurgulayan Mısır, vatandaşların deniz dibindeki kirliliği çok göremediğini, asıl kirliliğin orada olduğunu, görünmeyen kirliliği büyük tehdit olduğunu söyledi.

Mısır, elektrikli ısıtıcı, yatak, klozet gibi değişik materyallerin denizden çıktığını belirterek, insanların bunları gördüğünde çok şaşırdığı ifade etti.

Denizden çıkarılan materyalin sergisi gün boyunca Kadıköy İskelesinin yanında devam edecek.

