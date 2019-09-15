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Dünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 18:02 | Son Güncelleme

 MARMARİS'te, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde 4,5 kilometrelik mavi bayraklı Halk Plajı'nda çevre temizliği yapıldı.

Dünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te, '15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde 4,5 kilometrelik mavi bayraklı Halk Plajı'nda çevre temizliği yapıldı. Temizliğe yabancı turistler de katıldı.
'15 Eylül Dünya Temizlik Günü' kapsamında Marmaris Belediyesi farkındalık etkinliği düzenledi. Marmaris Belediye Başkan Yardımcıları İhsan Öztürk ve Burak Demirtaş, belediye daire müdürleri, temizlik işleri ve zabıtadan oluşan 50 kişilik grup, Atatürk Caddesi'ndeki mavi bayraklı Halk Plajı'nda bir araya geldi. Atatürk Caddesi'nden Ketenci Kavşağı'na kadar uzanan 4,5 kilometrelik Halk Plajı'ndaki çöpler toplandı. Çalışmaları gören bazı turistlerin uzandıkları yerden kalkıp verilen poşetlerle çöp toplamaya destek olması dikkat çekti.
Toplanan plastik ve cam şişelerinden 2'şer metre uzunluğunda 2 insan figürü yapıldı. Plajın çeşitli noktalarına konulan panolarda toplanan atıklar sergilendi, üzerlerine doğada kaç yılda kayboldukları yazıldı. Temizliğe destek veren turistler belediye personeli ve 'Çöp adam' figürleri önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Battaniye, sigara izmariti, plastik-cam şişe, şişme yastık ve deniz yatağı gibi yaklaşık 2 ton çöp kamyonetle alınarak Muğla Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Tesisi'ne götürüldü. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, "Dünya Temizlik Günü kapsamında toplumu çevre konusunda bilinçlendirmek ve doğayı korumaları için etkinlik düzenledik. Bizler, asli görevimiz olan çevre temizliğini yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Fakat toplumun da çevre temizliği konusunda bilinçlenmeleri gerekmektedir. Çevrenin korunması ve bilincin artırılması için bu tür etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.
Marmaris'te yerleşik yaşayan 70 yaşındaki Rus Halena Grukovian, "Lütfen çevremizi temiz tutalım. Yediklerimizi ve içtiklerimizi çevreye atmayalım. Marmaris'in doğası ve denizi çok güzel beraber koruyalım" dedi.

FOTOĞRAFLI

Dünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladıDünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladıDünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladıDünya Temizlik Günü'nde turistler çöp topladı

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