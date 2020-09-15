Dünya Ticaret Örgütü’nden İlk Kez Trump Yönetimine Karşı Karar

Dünya Ticaret Örgütü, Başkan Donald Trump yönetiminin 200 milyar dolarlık Çin ürününe 2018 yılında koyduğu gümrük vergilerinin küresel ticaret örgütünün kurallarını ihlal ettiği görüşünü bildirdi.

Böylece merkezi Cenevre’deki Dünya Ticaret Örgütü ilk kez Başkan Trump yönetiminin aralarında müttefik ve rakiplerinin da olduğu bir dizi ülkeye uyguladığı gümrük vergilerine karşı karar almış oldu.

Başkan Trump ise bir çok kez ABD’ye adil davranmadığı gerekçesiyle Dünya Ticaret Örgütü’nü eleştirmişti.

Washington, 2018 yılında yaklaşık 200 milyar dolar değerinde Çin ithal ürününe uygulanan gümrük vergilerini yüzde 25’e çıkartmıştı.

ABD ve Çin arasında ticaret savaşını sona erdirecek kapsamlı bir ticaret anlaşmasının ilk aşaması ise bu yıl Ocak ayında imzalanmıştı. Anlaşmanın bu aşamasında Çin’in ABD’den daha fazla tarım, enerji ve sanayi ürünü satın alması ve fikri mülkiyet haklarıyla ilgili ABD’nin kaygılarını giderecek bazı adımlar atması karşılığında ABD de Çin ürünlerine uygulanan bazı gümrük vergilerini indirme kararı almıştı.