Dünya Ticaret Örgütü'nün Yeni Başkanı Afrikalı Kadın Ekonomist

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarihi bir adım atarak ilk kadın ve ilk Afrikalı ekonomisti başkan olarak seçti. 66 yaşındaki Nijeryalı ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala, Pazartesi günü, Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 üye ülkesi tarafından başkan seçildi. Okonjo-Iweala, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında, WTO'da reform yapmak ve 21'inci yüzyılın meseleleriyle mücadele etmek amacıyla ticarete ilişkin kuralları modernleştirmek için çalışmaya hazır ve istekli olduğunu kaydetti. Okonjo-Iweala, "Bana sadece bir kadın ve bir Afrikalı olarak güvendiğiniz için değil, aynı zamanda bilgi birikimime, deneyimlerime ve bazılarınızın dile getirdiği gibi, gelecek karşısında kendisini yeniden konumlandırması için WTO'nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı reformları gerçekleştirmek için sizlerle çalışma cesaretime ve tutkuma güvendiğiniz için size minnettarım" ifadelerini kullandı. Corona aşıları bir numaralı öncelik En önemli önceliklerinden birinin Corona virüsü salgınıyla mücadele olduğunu kaydeden WTO'nun yeni başkanı Okonjo-Iweala, yoksul ülkelere tıbbi malzeme ve aşı sağlanması için küresel aşı girişimi COVAX ve küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ile işbirliğine odaklanacağını söyledi.

WTO Başkanı, "Üçüncü yol adını verdiğim bir yöntem bulunmasını teşvik ediyoruz. Böylelikle fikri mülkiyet haklarını koruyarak araştırma ve inovasyonun önünü tıkamadan aşıların çok daha fazla sayıda ülke tarafından imal edilmesini sağlayabiliriz" dedi. Eski Başkan Trump Okonjo-Iweala'nın adaylığını engellemişti Okonjo-Iweala'nın WTO Başkanı olarak seçilmesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer adaylara kıyasla ticaretle ilgili doğrudan deneyim sahibi olmadığı gerekçesiyle Okonjo-Iweala'ya destek vermemesi nedeniyle aylarca gecikmişti. Biden yönetimi ise ABD'nin eski Başkan Trump dönemine ait itirazlarını geri çekerek Okonjo-Iweala'nın WTO başkanı olarak seçilmesinin önünü açtı. Nijeryalı ekonomist Okonjo-Iweala, 25 yıl boyunca Dünya Bankası'nda hizmet verdi ve yoksul ülkelerin ekonomik büyümesini destekledi. Dünya Bankası'nda iki numaralı yöneticiliğe kadar yükselen Okonjo-Iweala, Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Orta Asya'ya 81 milyar dolarlık kalkınma finansmanı sağlanmasına ön ayak oldu.