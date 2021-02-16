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Dünya Ticaret Örgütü'nün Yeni Başkanı Afrikalı Kadın Ekonomist

16.02.2021 19:46 | Son Güncelleme:
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Dünya Ticaret Örgütü'nün Yeni Başkanı Afrikalı Kadın Ekonomist

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarihi bir adım atarak ilk kadın ve ilk Afrikalı ekonomisti başkan olarak seçti. 66 yaşındaki Nijeryalı ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala, Pazartesi günü, Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 üye ülkesi tarafından başkan seçildi.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO) tarihi bir adım atarak ilk kadın ve ilk Afrikalı ekonomisti başkan olarak seçti.

66 yaşındaki Nijeryalı ekonomist Ngozi Okonjo-Iweala, Pazartesi günü, Dünya Ticaret Örgütü'nün 164 üye ülkesi tarafından başkan seçildi.

Okonjo-Iweala, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında, WTO'da reform yapmak ve 21'inci yüzyılın meseleleriyle mücadele etmek amacıyla ticarete ilişkin kuralları modernleştirmek için çalışmaya hazır ve istekli olduğunu kaydetti.

Okonjo-Iweala, "Bana sadece bir kadın ve bir Afrikalı olarak güvendiğiniz için değil, aynı zamanda bilgi birikimime, deneyimlerime ve bazılarınızın dile getirdiği gibi, gelecek karşısında kendisini yeniden konumlandırması için WTO'nin ihtiyacı olan geniş kapsamlı reformları gerçekleştirmek için sizlerle çalışma cesaretime ve tutkuma güvendiğiniz için size minnettarım" ifadelerini kullandı.

Corona aşıları bir numaralı öncelik

En önemli önceliklerinden birinin Corona virüsü salgınıyla mücadele olduğunu kaydeden WTO'nun yeni başkanı Okonjo-Iweala, yoksul ülkelere tıbbi malzeme ve aşı sağlanması için küresel aşı girişimi COVAX ve küresel aşı ve tedavi programı ACT Accelerator ile işbirliğine odaklanacağını söyledi.

WTO Başkanı, "Üçüncü yol adını verdiğim bir yöntem bulunmasını teşvik ediyoruz. Böylelikle fikri mülkiyet haklarını koruyarak araştırma ve inovasyonun önünü tıkamadan aşıların çok daha fazla sayıda ülke tarafından imal edilmesini sağlayabiliriz" dedi.

Eski Başkan Trump Okonjo-Iweala'nın adaylığını engellemişti

Okonjo-Iweala'nın WTO Başkanı olarak seçilmesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer adaylara kıyasla ticaretle ilgili doğrudan deneyim sahibi olmadığı gerekçesiyle Okonjo-Iweala'ya destek vermemesi nedeniyle aylarca gecikmişti.

Biden yönetimi ise ABD'nin eski Başkan Trump dönemine ait itirazlarını geri çekerek Okonjo-Iweala'nın WTO başkanı olarak seçilmesinin önünü açtı.

Nijeryalı ekonomist Okonjo-Iweala, 25 yıl boyunca Dünya Bankası'nda hizmet verdi ve yoksul ülkelerin ekonomik büyümesini destekledi. Dünya Bankası'nda iki numaralı yöneticiliğe kadar yükselen Okonjo-Iweala, Afrika, Güney Asya, Avrupa ve Orta Asya'ya 81 milyar dolarlık kalkınma finansmanı sağlanmasına ön ayak oldu.

Okonjo-Iweala, 2012 yılındaysa Dünya Bankası'nın her zaman bir Amerikalı tarafından yönetilmesi şeklindeki geleneğe karşı zıt bir adım attı ve Dünya Bankası başkanlığı için girişimde bulundu. Ancak bu girişim başarısızlıkla sonuçlandı.

Nijerya Maliye Bakanlığı yaptı

Nijerya Maliye Bakanı olarak da hizmet eden Okonjo-Iweala, 2005 yılında Nijerya'nın milyarlarca dolarlık borcunun silinmesi için Paris Kulübü olarak bilinen kredi sağlayıcı ülkelerle anlaşma yapmıştı.

Okonjo-Iweala, Harvard Üniversitesi'nden ekonomi alanında lisans, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) ise bölgesel ekonomiler ve kalkınma konusunda doktora derecelerine sahip.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, Okonjo-Iweala’nın WHO başkanlığına seçilmesinin ülkeye "sevinç ve onur" kazandırdığını söyledi.

Okonjo-Iweala ise Pazartesi günkü açıklamasında WTO'nun karşı karşıya olduğu çok sayıda zor mesele olduğunu, ancak bunların, üstesinden gelinemeyecek meseleler olmadığını kaydetti.

WTO'nun yeni başkanı, Corona virüsü pandemisinin yol açtığı ekonomik zorluklarla mücadelenin yanı sıra birçok ülke arasında bölünmeye yol açan ticari sorunlarla da başa çıkmak durumunda kalacak. Bu meselelerin en önde gelenleri arasında, Amerika ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlıklar ve ticaret kurallarında reform yapılması için uygulanan baskılar bulunuyor.

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