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Dünya ticaret trafiğini felç eden gemiye kötü haber!

13.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır, Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" adlı yük gemisinden talep edilen 1 milyar dolarlık tazminatın ödenmemesi durumunda gemiye el konulanacağını açıkladı.

Dünya ticaret trafiğini felç eden gemiye kötü haber!

Mısır’daki dünyanın en önemli su yolu olan Süveyş Kanalı’nda 24 Mart’ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan ‘Ever Given’ isimli yük gemisine ilişkin yeni gelişme yaşandı.

Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda sıkışan konteyner gemisinin sefer veri kayıt cihazını deşifre etme işleminin tamamlandığını açıkladı. Rabi yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nın uğradığı zararın yaklaşık 1 milyar dolar olduğunu ifade ederek “Yük gemisinin yol açtığı zarar tarafımıza ödenene kadar, göller bölgesine çekilen gemi alıkonulacak. Konu ayrıca yargı tarafından takip ediliyor” dedi.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLUNDA SIKIŞMIŞTI

Japon firma Shoe Kisen’in sahibi olduğu 400 metre uzunluğundaki (yaklaşık dört futbol sahası) 20 bin konteyner taşıma kapasiteli yük gemisi 24 Mart’ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.

Geminin sahibi Japon firma yaşanan olaydan iki gün sonra yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde zorluklarla karşılaşıldığını bildirmişti. Geminin Mısır'a günlük yaklaşık zararı 12-14 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti.

Süveyş Kanalı’nda karaya oturan Evergreen isimli dev yük gemisi 7’nci günde kurtarıldı.

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