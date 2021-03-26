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Dünya ticaret trafiğini kilitleyen gemide son durum!

26.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süveyş kanalında bir tankerin gemi trafiğini kapatmasıyla petrol taşıyan tankerlerin navlun ücretleri neredeyse iki katına çıkarken birçok gemi güzergahını değiştirmek zorunda kalırken, Japonya menşeili Shoei Kisen şirketi geminin "Japonya saatiyle yarın akşam" kurtarılacağını söyledi. Şirket açıklaması Nikkei'de yer aldı.

Dünya ticaret trafiğini kilitleyen gemide son durum!

Ever Given isimli devasa konteyner gemisi sert rüzgarlar ve toz fırtınası nedeniyle dümen kontrolünü kaybetmişti. Salı günü sabah saatlerinde kanalın sadece tek yönlü bölümünde yana doğru dönerek karaya oturan gemi Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan kanalı trafiğe kapatmıştı.

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Bu kanalın kapalı kalması nedeniyle halihazırda sorunların yaşandığı birçok tedarik zinciri zor durumda kaldı.

Refinitiv verilerine göre 30'dan fazla petrol tankeri kanalın açılması için Salı gününden beri bekliyor.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Süveyş Kanalı'ndaki kazaya ilişkin, ihtiyaç olması halinde yardıma hazır olduklarını bildirdi.


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