HABER

Dünya Tiyatro Günü'nde oyunlar ücretsiz sahnelenecek 

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:37 | Son Güncelleme

Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz sahneleyeceği 8 oyunla kutlayacağını duyurdu.

Müge YARIMBATMAN/İSTANBUL DHA-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nü ücretsiz sahneleyeceği 8 oyunla kutlayacağını duyurdu.

İBB Şehir Tiyatroları'nın yaptığı yazılı açıklamada, "Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Tatlı Kaçık, Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde Söz Veriyorum, Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde Felatun Bey ile Rakım Efendi, Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde Can Yeleği, Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Aşk Bir Zamanlar(Gazele), Ümraniye Sahnesi'nde Ocak'ta Bahar, Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Nora-Bir Bebek Evi, Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde Amanvermez Avni adlı oyunlarımız bugün 20.30'da ücretsiz olarak sahne alacak" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Tiyatrolar Birliği tarafından ilk defa 1961 yılında kutlanmaya başlayan Dünya Tiyatro Günü'nde, o tarihten beri her yıl ulusal ve uluslararası bildiriler sahnelerde okunuyor. Ülkemizde ise Dünya Tiyatro Günü ile ilgili ilk ulusal bildiriyi, Muhsin Ertuğrul yazmıştır. Bu yıl yayımlanan ulusal bildiriyi ise Prof. Dr. Hülya Nutku yazdı. Nutku, bildiride tiyatro sanatının birleştirici gücüne, sanatın yazara büyük bir sorumluluk yüklediğine, bölge tiyatrolarının yaygınlaştırılmasının önemine, sanatın ve sanatçının dünyayı güzelleştirdiğine vurgu yaptı. Ayrıca Atatürk'ün 'Sanat bir milletin kültür seviyesinin aynasıdır' sözünün anlamına da değindi.

Dünya Tiyatro Günü, bugün Türkiye'de tiyatro bölümlerinin, konservatuarların, özel ve devlet tiyatrolarının etkinlik ve gösterimleriyle kutlanacak."

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
Kardeş diasporalar YTB ev sahipliğinde ilk kez toplandıKardeş diasporalar YTB ev sahipliğinde ilk kez toplandı
Boğazda Yunus şöleniBoğazda Yunus şöleni
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Kadıköy Fikirtepe'de korkutan yangın!

Terör saldırılarında ölenlerin sayısı azaldı

Sonuçlar belli oldu! 2018'de azaldı...

Günlük burç yorumları 27 Mart Çarşamba (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Kadın belediye otobüs şoförünün yüzüne biber gazı sıktı

Sokak ortasında vahşet! Kadın şoförün yüzüne sıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.