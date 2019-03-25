HABER

Dünya Tiyatro Günü’ne özel kutlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 16:48 | Son Güncelleme

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde özel faaliyetlere imza atacak.Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen faaliyetler sanatseverleri 27 Mart Çarşamba günü tiyatro ile buluşturuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde özel faaliyetlere imza atacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Kültür Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen faaliyetler sanatseverleri 27 Mart Çarşamba günü tiyatro ile buluşturuyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ‘Yok Yere Temaşa Tiyatro Sporu’ gösterimi, 27 Mart Çarşamba günü saat 20.00’da Görükle Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sevilen oyunlarından oluşan özel kareler de Nilay İlçebay’ın fotoğraflarından oluşan sergide görücüye çıkacak. ‘Dünya Tiyatro Günü’ sergisi, 27 Mart itibariyle 1 hafta boyunca Tayyare Kültür Merkezi ve Görükle Gençlik Merkezi’nde izlenebilecek.

Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu! Dünyanın en büyük ve en yaşlı T-rex fosili bulundu!
Osmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyorOsmangazi’de asfalt çalışmaları hız kesmiyor
Görükle Gençlik Merkezi’nde vize mesaisiGörükle Gençlik Merkezi’nde vize mesaisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'dan önemli açıklamalar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

Türk polisiyle dalga geçti, bir hafta sonra yakayı ele verdi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip bölgede

İstanbul'da büyük yangın! Çok sayıda ekip bölgede

Van-Hakkari kara yolunda 'çığ düştü' ihbarı!

Ekipleri alarma geçiren ihbar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Isparta'da şoke eden anlar!

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

Torunları oğlunu vurdu! Gözyaşları içinde isyan etti

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

En acı veda! Tabutun üzerinden kimse kaldıramadı

Hakkari'de uçak seferleri iptal edildi

Kar nedeniyle seferler iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.