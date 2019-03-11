Dünya tohum ticareti 86 milyar doları bulacak

İZMİR (AA) - Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) Müdürü Prof. Dr. Hülya İlbi, "Dünya tohum ticaretinin değeri 2017 yılı için 62 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, 2023 yılında 86 milyar dolar olması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

İlbi, yaptığı yazılı açıklamada, TOTEM ile Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalının, Türkiye'nin bu alandaki ilk ve tek akademik birimi olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi için araştırmalar yaptıklarını, bilimsel çalışmalar gerçekleştirdiklerini, mühendis ve araştırmacılar yetiştirdiklerini vurgulayan İlbi, şunları kaydetti:

"Konusunda uzman, etkin ve güçlü akademik kadrosu ile TOTEM, sektöre destek vermeye devam ediyor. Ülkemizde tarım sektörü, insanların beslenmesi, istihdamı, ekonomiye katkısı ve ihracat potansiyeli bakımından büyük önem taşımaktadır. Tarım sektörü içinde en önemli grubu da bitkisel üretim oluşturmaktadır. Bitkisel üretimde tohum, günümüzde sadece tarımsal bir girdi değil, aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen ve yüksek ekonomik değere sahip bir üründür. Dünya tohum ticaretinin değeri 2017 yılı için 62 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın, 2023 yılında 86 milyar dolar olması öngörülmektedir. Türkiye 400 milyon dolar değerle sektörde yer almaktadır."