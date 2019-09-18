HABER

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:05 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara’dan dünyaya açılması ve tanıtımının yapılması amacıyla bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’’ne katılacak.Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve öncesi Büyükşehir Belediyesi ilk kez “Toyga Çorbası” için patent başvurusunda bulundu.Türk Patent ve Marka Kurumu’na Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve ASKİ Genel Müdürü Prof.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara’dan dünyaya açılması ve tanıtımının yapılması amacıyla bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’’ne katılacak.
Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve öncesi Büyükşehir Belediyesi ilk kez “Toyga Çorbası” için patent başvurusunda bulundu.
Türk Patent ve Marka Kurumu’na Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı başvuru yaparken, Toyga Çorbası’nı Türkiye’den sonra tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Dünyaca ünlü gurmeler yerel ürünleri tadacak
Ankara’nın yöresel ürünler noktasında zengin bir bölge olduğunu belirten Kınacı, “Toyga Çorbası için Coğrafi İşaret Tescil başvurumuzu ilk kez yaptık. 50 potansiyel coğrafi ürün için de başvurumuzu yapacağız. Benim de çocukluğumda yiyerek büyüdüğüm bir çorba. Çok lezzetli ve sağlıklı bir çorba” dedi.
“Anadolu’dan Dünyaya” temasıyla ATO Congreisum’da gerçekleştirilecek zirvede tescilli ve tescil başvurusu yapan ürünler sergilenecek. Stant kurarak Başkent’e özgü ürünleri tanıtacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Mutfağında hazırlanan ve İç Anadolu’nun önemli lezzetlerinden biri olan “Toyga Çorbası” ikramında bulunacak.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden de 19 Eylül Perşembe günü saat 13.30’da Büyükşehir Belediyesi standında Toyga Çorbasının tanıtımı için düzenlenen programa katılacak.
“2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ ile kırsal kalkınma başta olmak üzere kent ekonomisinin gelişmesi de amaçlanırken, yerli ve yabancı çok sayıda gurmenin ve firmanın katılacağı zirvede, yerel ürünlerin ticarileşmesi için iş birliği platformları da oluşturulacak.

En güzel ziyafet: Toyga
Ankara Toyga Çorbası, Çubuk, Akyurt, Kahramankazan, Kalecik, Pursaklar ilçeleri ve köylerinde yapılan geleneksel bir çorba.
Yöre halkı tarafından düğünlerde, bayramlarda, önemli günlerde yapılan ve misafirler için olmazsa olmaz çorbalardan biri olarak ikram edilen Toyga Çorbası, Ankara ile özdeşleşen, yöre halkı tarafından uzun yıllardır bilinen ve yöre halkının kültürel birikimi ile günümüze ulaşan bir lezzet olma özelliği de taşıyor.
Toy kelimesinden türeyen ve Türk Dil Kurumu sözlüğünde ‘ziyafet’ olarak adlandırılan Toyga, halk arasında ise ziyafet veren, ziyafet sahibi anlamında kullanıyor.

İç Anadolu’nun ve Başkent’in meşhur çorbası Toyga nasıl yapılıyor?
Malzemeler:
2 su bardağı yarma
1 su bardağı nohut
2 yemek kaşığı un
500 gr. süzme yoğurt
1 adet yumurta
5 su bardağı et suyu ve yeterince tuz

Sosu İçin:
Tereyağı, nane, kırmızı pul biber

Yapılışı:
Bir gece önceden ıslatılan yarma ve nohut ocağa konur. Başka bir kapta süzme yoğurt, un ve yumurta iyice çırpılır. Et suyu da eklenip yarma ve nohudun üstüne eklenip sürekli karıştırılarak pişirilir. Tavada tereyağı eritilir üstüne nane ve kırmızı pul biber eklenip çorbanın üstüne dökülür ve “Ankara Toyga Çorbası’’ servis edilir.

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Gelen kötü kokular dehşeti ortaya çıkardı!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

Ormanda kaybolan turist bakın nerede bulundu!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

İddialı yarışmacı MasterChef'ten elendi!

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

Şampiyonlar Ligi'ne Cüneyt Çakır damgası

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İsrail'de seçimlerde sürpriz!

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İran'dan petrol rafinerisi saldırısı açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Bakan Soylu 'pejmürde ederiz' demişti! İlk kez buluştular

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Suriye-Türkiye sınırında bombalı terör saldırısı! Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalet Bakanı Gül’den çok sert ‘FETÖ’ tepkisi!

Bakan Gül, ilk kez bu kadar sert konuştu!

Son dakika: Tuzla'da yangın paniği! Sabiha Gökçen Havalimanı yakınında dumanlar yükseliyor

Tuzla'da yangın paniği!

99/4 Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Hatay'da silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

İki aile birbirine girdi! 3 ölü, 3 yaralı

Son dakika! MSB duyurdu: Yeni komando birlikleri sahaya indi

Yeni komando birlikleri sahaya indi

Şans Topu sonuçları 18 Eylül: Devirli ikramiyeye ilgi büyük (MPİ canlı çekiliş)

Devirli ikramiye için çekiliş yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.