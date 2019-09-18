Dünya Toyga Çorbası’nı Büyükşehir’in elinden tadacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Anadolu’nun yöresel ve geleneksel ürünlerinin Ankara’dan dünyaya açılması ve tanıtımının yapılması amacıyla bu yıl 19-21 Eylül tarihleri arasında ikincisi gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’’ne katılacak.

Ankara Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenecek olan zirve öncesi Büyükşehir Belediyesi ilk kez “Toyga Çorbası” için patent başvurusunda bulundu.

Türk Patent ve Marka Kurumu’na Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve ASKİ Genel Müdürü Prof. Dr. Cumali Kınacı başvuru yaparken, Toyga Çorbası’nı Türkiye’den sonra tüm dünyaya tanıtmak istediklerini söyledi.

Dünyaca ünlü gurmeler yerel ürünleri tadacak

Ankara’nın yöresel ürünler noktasında zengin bir bölge olduğunu belirten Kınacı, “Toyga Çorbası için Coğrafi İşaret Tescil başvurumuzu ilk kez yaptık. 50 potansiyel coğrafi ürün için de başvurumuzu yapacağız. Benim de çocukluğumda yiyerek büyüdüğüm bir çorba. Çok lezzetli ve sağlıklı bir çorba” dedi.

“Anadolu’dan Dünyaya” temasıyla ATO Congreisum’da gerçekleştirilecek zirvede tescilli ve tescil başvurusu yapan ürünler sergilenecek. Stant kurarak Başkent’e özgü ürünleri tanıtacak olan Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Mutfağında hazırlanan ve İç Anadolu’nun önemli lezzetlerinden biri olan “Toyga Çorbası” ikramında bulunacak.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yıldırım Şamil Özden de 19 Eylül Perşembe günü saat 13.30’da Büyükşehir Belediyesi standında Toyga Çorbasının tanıtımı için düzenlenen programa katılacak.

“2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi’ ile kırsal kalkınma başta olmak üzere kent ekonomisinin gelişmesi de amaçlanırken, yerli ve yabancı çok sayıda gurmenin ve firmanın katılacağı zirvede, yerel ürünlerin ticarileşmesi için iş birliği platformları da oluşturulacak.