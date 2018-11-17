Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, "Kanunla görev ve yetki verilen kurum ve kuruluşların yanında tüm yol kullanıcılarının da topyekun seferberlik anlayışı içinde trafik güvenliğine katkı sağlaması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Uzunkaya, "18 Kasım Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Türkiye'de her yıl binlerce kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini veya sakat kaldığını belirten Uzunkaya, "Dünya Trafik Kazası Mağdurları Günü"nün trafik kazaları sonucu mağduriyet yaşayan vatandaşların seslerinin duyurulması, toplum bilinci oluşturulması ve yaşamını yitiren insanların rahmet ve hüzünle anılması adına önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Uzunkaya, insanoğlunun, trafik kazalarından kaynaklanan ölümleri ve yaralanmaları kaderci ve kolaycı yaklaşımla geçiştirerek trafiğe gereken değeri ve önemi vermediğine işaret ederek, bu yaklaşımın insanoğlunu gerekli tedbirleri almaktan ve duyarlı olmaktan alıkoyduğunu kaydetti.

Trafikte sürücü, yaya ve yolcu hatalarının sonuçları ve meydana geliş şekilleri incelenerek trafik kurallarına ve belirli standartlara ulaşıldığını bildiren Uzunkaya ancak bu kurallara ve standartlara istisnasız uyulmasıyla trafik sorununun çözümünden bahsedilebileceğini vurguladı.