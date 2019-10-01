İSTANBUL (AA) - Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi Derneği, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği ve Fleboloji Derneği, kan pıhtılaşma sorununa dikkat çekerek, bu durumun getirdiği riskleri azaltmak hedefiyle 13 Ekim Dünya Tromboz Günü kapsamında toplumu bilgilendirmek için dans etkinliği düzenleyecek.

Ortak açıklamaya göre, bir kan damarının, kan pıhtısı nedeniyle tıkanması anlamına gelen ve toplumda görülme sıklığı her geçen gün artmakta olan derin ven trombozu (DVT) için en önemli risk faktörlerinden biri hareketsizlik.

Türkiye'de her yıl 10 binlerce kişide DVT, yani bacaklar, kollar, karın ve göğüsteki toplardamarların içerisinde kan pıhtılaşması hastalığı görülürken, yarısına yakınında bu pıhtı bulunduğu yerden kopup akciğerlere atıyor. Bu durum da ölüm tehlikesi oluşturuyor.

Uzun mesafe yolculukları, bilgisayar başında uzun süre hareketsiz kalmak, uzun süre yatış gerektiren ameliyatlar, uzun süre yoğun bakımda kalmak gibi nedenlerle bacak toplardamarlarında veya kol toplardamarlarında oluşan pıhtıların kalbi geçerek akciğerlere atması sonucu oluşan akciğer embolisine tromboz adı veriliyor.