Dünya, Türkiye için tek yürek! Bakü'den gelen görüntü yürekleri ısıttı, Charlie Hebdo'nun karikatürüne en güzel yanıtı Yunanistan verdi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde binlerce binanın yıkılmasına neden olurken, Türkiye deprem bölgesi için seferber oldu. Arama kurtarma ekipleri canla başla enkazlarda çalışmalarını sürdürürken, bölgeye giden yardım tırları uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye, tüm imkanlarıyla yaraları sarmaya çalışırken; tüm dünyadan da adeta yardım yağıyor. 75 ülkeden sayıları dün itibariyle 7 bine yaklaşan yabancı ekipler, arama-kurtarma, sağlık ve yangın söndürme gibi birçok alanda destek veriyor.

Enkazlarda canlı arayan İspanyol kurtarma ekibinin Twitter hesabından paylaştığı bir mesaj ise dikkat çekti.

İSPANYOL EKİBİN 'PİDE' PAYLAŞIMI HIZLA YAYILDI

Bomberos Girecan ekibi, bir pide fotoğrafını, “Bu yiyecekleri ulaştırmamız için bizi yolda durdurdular. Kahvaltı veya tatlı ücretlerini ödememize izin vermiyorlar. Tüm insanlar acil yardım ekiplerine dönüştü. Unutma, hikâyedeki asıl kahraman onlar. Biz sadece sizin umut kaynağınızız” notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

EVİNDE NE VARSA YÜKLEYİP YARDIMA GELDİ

Bakü’de aracının üzerine yüklediği yorganları Türkiye’ye gönderilmek üzere götüren ve gecekonduda yaşayan Azeri Server Beşirli, “Kış soğuğunda evsiz kalmanın, yakınlarını kaybetmenin ne olduğunu iyi biliriz. Elimden gelen buydu” dedi. O fotoğraf karesi yürekleri ısıttı.

Ukrayna, İsrail, Azerbaycan, Rusya, Polonya, Yunanistan, Japonya, İspanya, Pakistan, Hindistan ve çok daha fazla ülkeden gelen arama kurtarma ekipleri, bölgede canla başla çalışmalarını sürdürürken Fransa'da yayımlanan bir karikatür büyük tepki çekmişti.

FRANSIZ DERGİSİNDEN SKANDAL 'DEPREM' KARİKATÜRÜ

Dergi, yayınladığı son karikatürde, binlerce insanın hayatını kaybettiği Türkiye'nin 10 ilini yıkan depremlerle alay etmişti. Derginin yayınladığı karikatürde yıkık binalar çizildi ve üzerine "Tank yollamaya bile gerek yok" yazılmış, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Modern barbarlar! Kin ve nefretinizde boğulun" sözleriyle karikatüre tepki göstermişti.

CHARLİE HEBDO'YA EN GÜZEL YANIT YUNANİSTAN'DAN

Charlie Hebdo'nun skandal deprem karikatürüne en güzel cevap ise Yunanistan'dan geldi. Yunanistan’da, Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo’ya yanıt niteliğinde bir karikatür yayımlandı. Yunan gazetesi Kathimerini’de yayımlanan karikatürde, yıkılan binaların üstünde, gökyüzünde hilal şeklinde bir ayın gözünden bir damla yaş damlıyor.