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Dünya turundaki tarihi yelkenli gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 11:17 | Son Güncelleme

Dünyanın ikinci büyük yelkenli eğitim gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Dünya turundaki 94 yıllık gemi, rotasını Baltık Denizi'ne kıyı olan Rusya'nın Kaliningrad şehrine çevirdi.

1926 yılında Almanya'da yapımı tamamlanan 114 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Rusya bayraklı 'Kruzenshtern' adlı 4 direkli yelkenli eğitim gemisi, saat 09.00'da Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 10.00 sıralarında da Çanakkale önlerinde oldu. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen yelkenli eğitim gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Gemi, Baltık Denizi'ne kıyı olan Rusya'nın Kaliningrad şehrine doğru yol alıyor.

2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA TAZMİNAT OLARAK VERİLDİ

Gemi Almanya'nın Bremerhaven şehrinde 1926 yalında inşa edildi ve 'Padua' ismini aldı. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 yalında savaş tazminatı olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne teslim edildi ve Rus Donanması'nın eğitim gemisi olarak görev yaptı. Geçmişte 3 Alman filminde de kullanılan gemi, 1965 yalında Sovyet Bilimler Akademisi'ne devredildi. Halen eğitim amaçlı kullanılan tarihi gemi, Bellingshausen ve Lazarus adlı Rus denizcilerin Antarktika'yı keşfinin 200'üncü yıldönümü nedeniyle dünya turuna çıktı.

(DHA)

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