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Dünya ülkeleri nasıl tanınıyor? İşte Türkiye için varılan sonuç

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

'Information is beautiful' sitesi tarafından yayınlanan harita dünyada ses getirdi. Ülkelerin popüler oldukları alanların belirtildiği haritada birbirinden ilginç sonuçlar yer alıyor.

Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve diğer önemli kaynaklardan toplanan bilgilere dayanılarak hazırlanan listede ülkelerin öne çıktığı konular göz önünde bulundurulmuş. İşte birbirinden ilginç sonuçların yer aldığı o liste...

Bakın Türkiye'yi nasıl tanıyorlar!

Amerika Birleşik Devletleri: İstenmeyen reklam içerikli mailler
Demokratik Kongo Cumhuriyeti: Kobalt
Eritre Devleti: Çocuk işçiler
Etiyopya: Zayıf Çocuklar
Güney Afrika: Ölümler
Kenya: Siyah Çay
Madagaskar: Vanilya
Mozambik: Grafiti
Ruanda: Parlementodaki kadın çokluğu
Somali: Kadın sünneti
Avustralya: Vergi ihlalleri
Suudi Arabistan: Silah ithalatı
Svaziland: HIV virüsü
Tanzanya: Kadın işçiler
Yeni Zelanda: Kral somon
Togo: Mutsuzluk
Uganda: Girişimciler
Yemen: Kadın erkek farkı
Zimbabve: Yabancı dillerin çokluğu
Filipinler: Sosyal iletişim ağları kuvvetli
Güney Kore: Bilişim ve iletişim teknolojileri
Hindistan: Muzlar
Irak: Petrol zenginliği
İran: Havyar
Japonya: Üstün özellikli yemekler
Kazakistan: Uranyum
Kuzey Kore: Askerler
Endonezya: Hindistan Cevizi
Libya: Obez çocuklar
Malezya: Lastik eldivenler
Mısır: Güçlü kadınlar
Rusya: Gösterge paneli kameraları
Singapur: En sağlıklı insanlar
Sudan: Akasya zamkı
Tayland: Pirinç
Güney Sudan: Petrol bağımlılığı
Bostvana: Elmaslar
Tayvan: Patenler
Zambiya: Kadın girişimciler
Ürdün: Çok sayıda mülteci
Vietnam: Biber
Beyaz Rusya: Alkol üretimi
Birleşik Krallık: Milyarderler
Bulgaristan: Doğum izni
Estonya: Yeni girişimciler
Finlandiya: Haber yayın organları
Gürcistan: Eşcinsel karşıtı
Almanya: En iyi pasaport
Papua Yeni Gine: Erkekleri meşhur
Hollanda: Kahve sevenler
İsveç: Pop müzik
İtalya: Kivi
İzlanda: Elektrik kullanımı
Afganistan: Afyon
Belçika: Nakitsiz ödeme
Letonya: Kadınları meşhur
Litvanya: En hızlı kablosuz internet
Norveç: Pizza müptelalığı
Danimarka: Rüzgar enerjisi
Kırgızistan: Ceviz ormanları
Mangolya: Kreaste döneminde yaşamış velosiraptor dinazor fosilleri
Polonya: Kuş üzümü
Yunanistan: Peynir aşıkları
Angola Cumhuriyeti: Çocuk ölüm oranları
Avusturya: Ücretli izin
Arjantin: At eti
Bolivya: Brezilya çerezi
Brezilya: Şeker
Çad Cumhuriyeti: Sağlıklı diyetler
Ekvador: Biyolojik çeşitlilik
Fildişi Sahili: Kaju
Gabon: Güneş kuyruklu maymunlar
Namibya: Araba kazaları
Venezuela: En ucuz petrol
Liberya: En düşük kamu borcu
Nijer: Genç yaşta evlilik
Paraguay: Pozitiflik
Hırvatistan: Böbrek nakilleri
Sierre Leone: Anne ölümleri
Şili: Bakır
Kanada: Facebook bağımlılığı
El Salvador: En az polis
Fransa: Viski içenler
Guatemela: Kakule bitkisi
Kosta Rika: Refah
İrlanda: Çalışma koşulları
İspanya: LGBT
İsviçre: Yenilik
Kolombiya: Mutluluk
Küba: Doktorlar
Meksika: Limonlar
Fas: Argan yağı
Panama: En iyi emeklilik
Portekiz: Şişe mantarı
Fiji: Maun ağacı
Porto Riko: Rom içkisi
Nijerya: Kelime oyunu
Surinam: Ormanlar
Filistin: Kubbe-tüs Sahra
Türkiye: Tatil
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
en sona koyup sövdürdün kendine,
hemde ne sövdüm 7 ceddine
BAKA BAKA CANIM CIKTI
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