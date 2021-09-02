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Dünya Üniversite Sıralaması 2022 sonuçları açıklandı! Listede Türkiye'den hangi üniversiteler var?

02.09.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en itibarlı derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE), ‘Dünya Üniversite Sıralaması 2022’ sonuçlarını açıkladı. Dünyanın ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin yer aldığı sıralamada, İngiliz ve Amerikan üniversiteleri ilk 5’teki yerlerini korudu. Türkiye’den ise vakıf üniversiteleri arasında Koç, Sabancı, Bilkent ve Bahçeşehir Üniversiteleri listenin başında yer aldı.

Dünya Üniversite Sıralaması 2022 sonuçları açıklandı! Listede Türkiye'den hangi üniversiteler var?

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede 99 ülke ve bin 600’ün üzerinde üniversite bulunuyor. Listedeki üniversiteler bu yıl; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.

LİSTEDE YER ALAN

Türkiye’de genel sıralama alanında listede sırasıyla Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi yer aldı. Dünyada listesinin ilk sırasında Oxford Üniversitesi bulunurken, üniversiteyi; Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Cambridge Üniversitesi takip etti.

'ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜLÜK'TE EN İYİ ÜNİVERSİTELER

Türkiye’deki üniversitelerin ‘Uluslararası Görünürlük’ alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak yer aldı. Üniversiteleri ‘Atıf’ alanında ise sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi yer aldı. Son olarak üniversitelerin ‘Araştırma’ alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunuyor.

Kaynak: DHA

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