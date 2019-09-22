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Dünya Üroloji Haftası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 10:11 | Son Güncelleme

Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ataus: - "Ürolojik şikayetleri olan kişilerin doktora başvurmayı ihmal etmelerinin en önemli nedenleri utanma ve yakınmaları göz ardı etmeleridir"

İSTANBUL (AA) - Üroonkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Ataus, "Ürolojik şikayetleri olan kişilerin doktora başvurmayı ihmal etmelerinin en önemli nedenleri utanma ve yakınmaları göz ardı etmeleridir." dedi.

Dünyada erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden olan prostat kanseri ve diğer ürolojik hastalıklarla ilgili olarak insanları bilinçlendirmek amacıyla ilan edilen ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için çeşitli etkinliklerin yapıldığı 23-27 Eylül 2019 "Dünya Üroloji Haftası" süresince, bu konularda şikayetleri olan bireyleri doktora başvurmaya teşvik etmek ve toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Ataus, prostat kanserinin her yıl yeni tanı alan kanserlerin ilk sıralarında yer aldığını belirtti.

Ataus, şunları kaydetti:

"Ürolojik şikayetleri olan kişilerin doktora başvurmayı ihmal etmelerinin en önemli nedenleri utanma ve yakınmaları göz ardı etmeleridir. İlerleyen yaş ve ailede prostat kanseri öyküsünün bulunması en önemli risk faktörlerinden bazılarıdır. Özellikle erken ve çok erken evrelerde yani bizim tanı koymak istediğimiz evrelerde prostat kanserinin kendine özgü hiçbir belirtisi yoktur. Erken tanı için önemli bir silahımız var; PSA. Geliştirilmeye çalışılan onlarca erken tanı testine rağmen 2019’da hala tüm dünyada en yaygın kullanılan, ucuz, kolay, hızlı ve kolayca tekrarlanabilir erken tanı kan testidir. Ailede kanser öyküsü olanların 40 yaşından itibaren yıllık PSA kan testlerini ve parmakla prostat muayenelerini yaptırmaları bu nedenle önerilmektedir. Mesane kanserlerinde ise öncelikle idrarda kanamanın önemine dikkat çekmek isterim. Neredeyse hastaların çoğunda ilk ve tek yakınmadır. Bir kez bile olsa mutlaka üroloğa başvurulmasını gerektiren bir şikayet."

- Üroonkoloji Kongresi

Üroonkoloji Kongresinin kasım ayında konusunda Avrupa’dan, Amerika’ya en yetkin 11 yabancı bilim insanlarının geniş katılımıyla Antalya’da gerçekleştireceğini belirten Prof. Dr. Ataus, sözlerini, "Kongremiz sırasında 4 önemli kurs bulunmaktadır. Bu kurslar Biyopsi, ICG, Robot ve Hot kursudur. Kongre sırasında yer alacak oturumlar ile meslektaşlarımız güncel bilgiye kolaylıkla erişebilecektir." diye tamamladı.

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