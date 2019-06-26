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Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 16:40 | Son Güncelleme

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk: - "Bağımlı bireylere ücretsiz terapi hizmetimiz sırasında, her zaman olduğu gibi burada da en büyük destekçimiz ailelerimiz. Ailelerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum; çocuklarınızla ilgilenin, onlarla konuşun"

İSTANBUL (AA) - Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bağımlı bireylere ücretsiz terapi hizmetimiz sırasında, her zaman olduğu gibi burada da en büyük destekçimiz ailelerimiz. Ailelerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum, Çocuklarınızla ilgilenin, onlarla konuşun." dedi.

Yeşilay, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde Türkiye'ye topyekun mücadele çağrısında bulundu.

Yeşilay'dan yapılan yazılı açıklamada, BM raporunda geçen yıl 31 milyon olan uyuşturucu bağımlısı sayısının bu yıl 35 milyona çıktığı ifade edildi. Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin Dünya Uyuşturucu Raporu’nun 2019 verilerinde ise AB’de ömür boyu uyuşturucu kullanan 15-64 yaş arası birey sayısı 55 milyonu aşıyor. 2017 yılındaki tahminler bakımından, dünyadaki en kalabalık ülkeler arasında yer alan Hindistan ve Nijerya'da yapılan yeni araştırmalar sonucu madde kullanım yaygınlığı konusundaki bilginin artmış olması bu yılki raporda yer verilen yüksek sayıların da en önemli sebeplerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu raporlar sonucu, uyuşturucu madde kullanımının büyüdüğüne dikkati çeken Yeşilay, 2009 yılında madde kullanım bozukluğu ile mücadelede belirlenen yöntemlerin 2019 yılı itibariyle verdiği sonuçlar, hedeflenen kazanımın çok altında olduğunu ifade etti. Bu çerçevede son on yılda, madde kullanımının yanı sıra, yarattığı sağlık sorunlarının daha da arttığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada bir benzeri olmayan ve Türkiye genelinde başlatılan bağımlılık önleme temelli Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) ile bugüne kadar 10 milyon öğrenci 2 milyon yetişkine ulaşılmış durumda. Bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artmasına yönelik hızla devam eden çalışmaların yanı sıra, bağımlılara ve ailelerine ücretsiz psiko-sosyal ve rehabilitasyon desteği ile her gün daha çok bağımlı Yeşilay sayesinde hayata geri dönüyor."

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, madde bağımlılığı ile mücadelede tam kapasite hizmet verdikleri Yeşilay Danışma Merkezleri (YEDAM) ile entegre çözüm sunacaklarını söyledi. Öztürk, "Gençleri bağımlılıkla tanıştıran kötülük onlara maalesef çok yakın. Biz de adeta bir koruyucu olarak onlara bu kötülükten daha yakın olmaya çalışıyoruz. Gençlerimizin bağımlılıklardan arındırılmış, saygın ve üretken birer birey olarak topluma kazandırılması bizim sorumluluğumuzdadır." ifadelerini kullandı.

Uyuşturucu bağımlılığı ile topyekun mücadelede herkese önemli sorumluluklar düştüğünün altını çizen Öztürk, "Bağımlı bireylere ücretsiz terapi hizmetimiz sırasında, her zaman olduğu gibi burada da en büyük destekçimiz ailelerimiz. Onlar da bu süreçte doğru psikoloji içerisinde kurdukları iletişim ve ilişki de oldukça önemli. En kıymetli değerlerimizden ailelerimize de bir çağrıda bulunmak istiyorum, çocuklarınızla ilgilenin, onlarla konuşun. Bağımlılık hakkında bilgi almak için de yedam.org.tr'den faydalanabilir, bağımlılıkla ilgili her türlü sorunuz için de 444 79 75 YEDAM Danışma Hattı’nı arayabilirsiniz." diye konuştu.

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Yeşilay Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk

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