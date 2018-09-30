Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Peki dünyada kasırgalar ardında neler bıraktı? İşte en şiddetli 10 kasırga... (Milliyet)
Bilinen en şiddetli 10 kasırga
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Rüzgârdan kaçabiliriz belki ama kasırgadan?
Türkiye tarihinde kayda geçen bir kasırga vakası yok. Ama yakın zamanda Türkiye ilk kasırgasını yaşayabilir. Hem de oldukça yüksek şekilde.
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Türkiye'yi İzmir üzerinden vurması beklenen 'tropik fırtına'nın saatte 145 kilometre hıza ulaşabileceğinden bahsediliyor. Yabancı basında fırtınanın adı 'Medicane' ve 'Zorba'... Peki dünya tarihinde kasırgalardan sonra neler oldu?
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1. Katrina Kasırgası
2005 yılında Amerika'da gerçekleşen kasırgada 1836 kişi hayatını kaybetti.
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2. Galveston Kasırgası
1900 yılında gerçekleşti ve 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Tarihteki en büyük kasırgalardan biridir.
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3. Mitch Kasırgası
Yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişinin kaybolmasına neden oldu.
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4. 1780 Büyük Kasırgası
22 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Birçok doğa olayına göre daha ölümcül bir etkiye neden oldu.
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5. Nargis Kasırgası
Myanmar'da 2 Mayıs 2008 yılında gerçekleşti. Ve tüm tarihin bilinen en büyük ve en ölümcül kasırgası olarak kabul edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 80 binin üzerindedir ve 50 binin üzerinde kayıp bulunmaktadır.
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6. Rita Kasırgası
Rita Kasırgası'nda 1 milyona yakın tahliye sağlandığı için büyük bir felaketten kaçınıldı. En büyük etkisi ise, yapılarda ve doğada oldu.
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7. 1988 Bangladeş Kasırgası
1500'den fazla ölüme yol açan kasırga sonucu, çok sayıda kişi de kayboldu.
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8. Mike Tayfunu
750 kişinin ölümüne neden olmuş bir tayfundu. Çoğu kasırgadan daha fazla ölüme neden olduğu için bu listede yer alıyor.
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9. Jeanne Kasırgası
Haiti'yi vurdu ve 1800 üzerinde ölüme, 800'ün üzerinde kayıba yol açtı.
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10. Sidr Kasırgası
Gene Bangladeş'i vuran farklı bir kasırga... 4 binin üzerinde ölü sayısı görüldü.
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