HABER

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2018 09:10 | Son Güncelleme

Türkiye, ilk kasırgasını yaşayabilir. Uzmanların paylaştığı son verilere göre Akdeniz'de toplanmaya başlayan kasırganın Türkiye'yi vurma ihtimali yüzde 80'lere kadar çıktı.

Peki dünyada kasırgalar ardında neler bıraktı? İşte en şiddetli 10 kasırga... (Milliyet)

Bilinen en şiddetli 10 kasırga

1 / 12

Rüzgârdan kaçabiliriz belki ama kasırgadan?

Rüzgârdan kaçabiliriz belki ama kasırgadan?
Türkiye tarihinde kayda geçen bir kasırga vakası yok. Ama yakın zamanda Türkiye ilk kasırgasını yaşayabilir. Hem de oldukça yüksek şekilde.
2 / 12

Türkiye'yi İzmir üzerinden vurması beklenen 'tropik fırtına'nın saatte 145 kilometre hıza ulaşabileceğinden bahsediliyor. Yabancı basında fırtınanın adı 'Medicane' ve 'Zorba'... Peki dünya tarihinde kasırgalardan sonra neler oldu?
3 / 12

1. Katrina Kasırgası

1. Katrina Kasırgası
2005 yılında Amerika'da gerçekleşen kasırgada 1836 kişi hayatını kaybetti.
4 / 12

2. Galveston Kasırgası

2. Galveston Kasırgası
1900 yılında gerçekleşti ve 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Tarihteki en büyük kasırgalardan biridir.
5 / 12

3. Mitch Kasırgası

3. Mitch Kasırgası
Yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişinin kaybolmasına neden oldu.
6 / 12

4. 1780 Büyük Kasırgası

4. 1780 Büyük Kasırgası
22 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Birçok doğa olayına göre daha ölümcül bir etkiye neden oldu.
7 / 12

5. Nargis Kasırgası

5. Nargis Kasırgası
Myanmar'da 2 Mayıs 2008 yılında gerçekleşti. Ve tüm tarihin bilinen en büyük ve en ölümcül kasırgası olarak kabul edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 80 binin üzerindedir ve 50 binin üzerinde kayıp bulunmaktadır.
8 / 12

6. Rita Kasırgası

6. Rita Kasırgası
Rita Kasırgası'nda 1 milyona yakın tahliye sağlandığı için büyük bir felaketten kaçınıldı. En büyük etkisi ise, yapılarda ve doğada oldu.
9 / 12

7. 1988 Bangladeş Kasırgası

7. 1988 Bangladeş Kasırgası
1500'den fazla ölüme yol açan kasırga sonucu, çok sayıda kişi de kayboldu.
10 / 12

8. Mike Tayfunu

8. Mike Tayfunu
750 kişinin ölümüne neden olmuş bir tayfundu. Çoğu kasırgadan daha fazla ölüme neden olduğu için bu listede yer alıyor.
11 / 12

9. Jeanne Kasırgası

9. Jeanne Kasırgası
Haiti'yi vurdu ve 1800 üzerinde ölüme, 800'ün üzerinde kayıba yol açtı.
12 / 12

10. Sidr Kasırgası

10. Sidr Kasırgası
Gene Bangladeş'i vuran farklı bir kasırga... 4 binin üzerinde ölü sayısı görüldü.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kasırga kırbaç kasırgası Zorba kasırgası felaket doğa olayları

En Çok Okunan Haberler

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suriyeliler memleketlerine dönüyor! Hedef yıl sonuna kadar 5 bin kişi

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

Suudi Arabistan sahte davet ile Hacca giden vatandaşların ülkelerine dönüşünü yasakladı!

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

İşte Nusret'te yanan kadın! İş adamı sevgilisi için özel ekip ayarladı

Ne yaptın Ronaldo!

Ne yaptın Ronaldo!

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Şanlıurfa'da yüzlerce Suriyeli sınır dışı edildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 420’ye yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 420’ye yükseldi

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

Sırbistan'da can pazarı! Yangından sığındıkları balkon herkesin gözü önünde alev aldı!

Sırbistan'da can pazarı! Yangından sığındıkları balkon herkesin gözü önünde alev aldı!

Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!

Fransa'da canlı yayında 'Irkçılık' skandalı! Programın sunucusuyla dalga geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.