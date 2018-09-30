Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Peki dünyada kasırgalar ardında neler bıraktı? İşte en şiddetli 10 kasırga... (Milliyet)

Bilinen en şiddetli 10 kasırga

1 / 12 Rüzgârdan kaçabiliriz belki ama kasırgadan? Türkiye tarihinde kayda geçen bir kasırga vakası yok. Ama yakın zamanda Türkiye ilk kasırgasını yaşayabilir. Hem de oldukça yüksek şekilde.

2 / 12 Türkiye'yi İzmir üzerinden vurması beklenen 'tropik fırtına'nın saatte 145 kilometre hıza ulaşabileceğinden bahsediliyor. Yabancı basında fırtınanın adı 'Medicane' ve 'Zorba'... Peki dünya tarihinde kasırgalardan sonra neler oldu?

3 / 12 1. Katrina Kasırgası 2005 yılında Amerika'da gerçekleşen kasırgada 1836 kişi hayatını kaybetti.

4 / 12 2. Galveston Kasırgası 1900 yılında gerçekleşti ve 6 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Tarihteki en büyük kasırgalardan biridir.

5 / 12 3. Mitch Kasırgası Yaklaşık 9 bin kişi hayatını kaybetti ve 10 binin üzerinde kişinin kaybolmasına neden oldu.

6 / 12 4. 1780 Büyük Kasırgası 22 bine yakın kişi hayatını kaybetti. Birçok doğa olayına göre daha ölümcül bir etkiye neden oldu.

7 / 12 5. Nargis Kasırgası Myanmar'da 2 Mayıs 2008 yılında gerçekleşti. Ve tüm tarihin bilinen en büyük ve en ölümcül kasırgası olarak kabul edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı 80 binin üzerindedir ve 50 binin üzerinde kayıp bulunmaktadır.

8 / 12 6. Rita Kasırgası Rita Kasırgası'nda 1 milyona yakın tahliye sağlandığı için büyük bir felaketten kaçınıldı. En büyük etkisi ise, yapılarda ve doğada oldu.

9 / 12 7. 1988 Bangladeş Kasırgası 1500'den fazla ölüme yol açan kasırga sonucu, çok sayıda kişi de kayboldu.

10 / 12 8. Mike Tayfunu 750 kişinin ölümüne neden olmuş bir tayfundu. Çoğu kasırgadan daha fazla ölüme neden olduğu için bu listede yer alıyor.

11 / 12 9. Jeanne Kasırgası Haiti'yi vurdu ve 1800 üzerinde ölüme, 800'ün üzerinde kayıba yol açtı.