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'Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık' kayda geçti!

17.08.2020 14:03 | Son Güncelleme

Dünya üzerinde şu ana dek güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek olduğu belirtilen, 54,4 derecelik sıcaklık, California'daki Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda kayıtlara geçti.

'Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık' kayda geçti!

Dünya üzerinde şu ana dek güvenilir araçlarla ölçülen en yüksek olduğu belirtilen, 54,4 derecelik sıcaklık, California'daki Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'nda kayıtlara geçti.

Sıcaklık, ABD Ulusal Hava Durumu Hizmetleri tarafından teyit edilecek.

Ölçüm, ABD'nin batı kıyılarını etkisi altına alan sıcak hava dalgası sırasında yapıldı. Sıcaklıkların bu hafta daha da artması bekleniyor.

Sıcak hava yüzünden bir elektrik santralinde arıza çıkması nedeniyle, California'da iki gündür elektrik kesintileri yaşanıyor.

DAHA ÖNCEKİ REKORLAR NEYDİ?

Pazar günkü ölçüm, Ölüm Vadisi'ndeki Furnace Creek'te kayıtlara geçti.

54 derecelik bundan önceki rekor da, yine Ölüm Vadisi'nde 2013'te kaydedilmişti.

100 yıl önce yine Ölüm Vadisi'nde yapılan 56,6 derecelik ölçüm ise tartışmalı. Bazı çağdaş meteoroloji uzmanları, ölçümün hatalı olduğuna inanıyor.

1931'de Tunus'ta yapılan 55 derecelik ölçüme de, yine güvenilir olmadığı gerekçesiyle karşı çıkılıyor.

SICAK HAVA DALGA

ABD'nin batı kıyısındaki sıcak hava dalgası, kuzeyabatıdaki Arizona'dan, kuzeybatıdaki Washington eyaletine kadar uzanıyor.

Pazartesi ve Salı günü zirve yapması beklenen sıcaklıkların, ilerleyen günlerde düşmeye başlaması bekleniyor. Ancak sıcak havanın gelecek 10 gün boyunca etkili olacağı belirtiliyor.

California eyaletinde sıcaklıklar yükselirken, Lassen County'de büyük bir yangın hortumu görüldü.

Yangın hortumu, Cumartesi günü görüldü.

California'daki elektrik şebekesi yönetimi, elektrik arzının talebi karşılayamaması olarak tarif edilen 3. aşama acil durum ilan etti.

Bölgenin elektrik ihtiyacı büyük ölçüde güneş ve rüzgara dayalı olduğu ve halk yoğun olarak klima kullandığından, elektrik altyapısı büyük bir baskı altına giriyor.

Talebi yönetebilmek için de yetkililer, planlı elektrik kesintilerine gidiyor.

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