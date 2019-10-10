HABER

Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcudan Mehmetçik'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 12:45 | Son Güncelleme

Down sendromlu milli atlet Ali Topaloğlu, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek verip, dua etti

Dünya ve olimpiyat şampiyonu özel sporcu Ali Topaloğlu, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua etti.

Down sendromlu milli atlet Topaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınırda ve sınır ötesinde görev yapan tüm askerlere dua edip, destek verdiğini söyledi.

Askerlerin vatanın gururu olduğunu dile getiren Topaloğlu, "Askerlerimiz inşallah başarı ile dönecektir. Dualarımız ve bütün kalbimiz kahraman askerlerimizle beraberdir. Mehmetçik'in ayağına taş değmesin. Allah korusun. Cumhurbaşkanımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Şampiyon sporcunun antrenörü Musa Davulcu da vatanın bütünlüğünün korunması için birlik ve beraberliğin tam olması gerektiğini vurguladı. Teröre karşı mücadele eden güvenlik güçlerinin bu kutsal görevde başarılı olmaları için dua ettiklerini belirten Davulcu, "Devletimizin, milletimizin ve askerimizin sonuna kadar yanındayız. Hiçbir kuvvet buna engel olamaz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın arkasındayız. Askerimizin ayağına taş değmesin. Allah korusun. İnşallah muvaffakiyetle yurdumuza dönerler." diye konuştu.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Kobanili aileden Barış Pınarı Harekatı’na destekKobanili aileden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Beyoğlu'nda polise motosiklet çarptıBeyoğlu'nda polise motosiklet çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ali Topaloğlu Barış Pınarı Harekatı destek mehmetçik özel sporcu

En Çok Okunan Haberler

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Kırmızı ışıkta geçtiğimizi duydum, acil bir durumdu'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

'Bu kadar PKK sevdalısının olduğunu bilmiyorduk'

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Apple duyurdu! İşte iPhone 11'lerin Türkiye fiyatları

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

Meltem Miraloğlu'nun kendisini evlat edinen adamla evlendiği ortaya çıktı

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

Komandolar gecenin karanlığında böyle ilerledi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Başsavcılıktan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Bakan Akar ve komutanların 'Barış Pınarı' mesaisi!

Karargahta ışıklar sabaha kadar sönmedi!

HDP'li Pervin Buldan ve Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP'li Buldan ve Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Türk askerleri Suriye'ye böyle girdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Duvar kaldırıldı! Suriye'ye böyle girildi

Son dakika: Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga! Yaralılar var

Anadolu Adalet Sarayı önünde silahlı kavga!

Terör örgütü yandaşlarından 'Barış Pınarı' manipülasyonu

Sosyal medyada 'Barış Pınarı' manipülasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.