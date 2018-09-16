Hatay'ın Yayladağı ilçesinde düzenlenen "Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni" tamamlandı.

Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisinde yaptırılan 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız figürü altında organize edilen etkinliğe 17 ülkeden ziyaretçiler katıldı.

Şölende, "Diriliş Ertuğrul" dizisiyle tanınan Bayırbucaklı halk ozanı Adil Şan sahne aldı.

Dans ekibinin kılıç gösterileri ve Şan'ın okuduğu Türkmendağı şiiri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Şölen kapsamında düzenlenen aba güreşlerinin kazananlarına ödülleri taktim edildi.

Şölene AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Mican, Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Kalkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

