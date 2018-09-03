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Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni'ne doğru

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:32 | Son Güncelleme

Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım: "Şölenimizin ilki 16 Eylül'de Yavuz Sultan Selim'in mirası olan Yayladağı ilçesinde yapılacak. Burada yaktığımız meşaleyi gelecek yıllarda diğer ülkelere de taşımayı planlıyoruz"

Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni'nin 16 Eylül'de Hatay'ın Yayladağı ilçesinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu Başkanı İsmail Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl şölenin ilkini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bir araya gelerek kaynaşmayı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şölenimizin ilki 16 Eylül'de Yavuz Sultan Selim'in mirası olan Yayladağı ilçesinde yapılacak. Burada yaktığımız meşaleyi gelecek yıllarda diğer ülkelere de taşımayı planlıyoruz. 10 bin metrekarelik alanda yapılacak programda, Türk kültürünü yansıtan çeşitli görselliklerin yanı sıra atlı gösteriler, aba güreşi, mehteran gösterisi ve çeşitli Türk gruplarının gösterileri sahnelenecek."

Türk toplumları arasında kopan bağların yeniden sağlamlaşmasına aracı olmak istediklerini vurgulayan Yıldırım, tüm Türk dünyasını şölene davet ettiklerini sözlerine ekledi.

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Dünya ve Suriye Türkmenleri hatay Şölen Türk Dünyası

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