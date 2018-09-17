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Dünya ve Suriye Türkmenleri Yayladağı'nda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2018 14:30 | Son Güncelleme

HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, 'Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni' düzenlendi.

Dünya ve Suriye Türkmenleri Yayladağı'nda buluştu

Emek ÇAKILI/YAYLADAĞI(Hatay), (DHA) - HATAY'ın Yayladağı ilçesinde, 'Dünya ve Suriye Türkmenleri Buluşma Şöleni' düzenlendi.
Dünya ve Suriye Türkmenleri Platformu tarafından Kızılgöl mevkisinde yaptırılan 11 bin 500 metrekarelik ay yıldız figürü altında organize edilen etkinliğe AK Parti Hatay milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Mican, Yayladağ Belediye Başkanı Mehmet Kalkan, 17 ülkeden ziyaretçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şölende, 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle tanınan Bayırbucaklı halk ozanı Adil Şan sahneye çıktı. Dans ekibinin kılıç gösterileri ve Şan'ın okuduğu Türkmendağı şiiri izleyicilerden yoğun alkış aldı. Şölen kapsamında düzenlenen aba güreşlerinin kazananlarına ödülleri taktim edildi.

FOTOĞRAFLI

Dünya ve Suriye Türkmenleri Yayladağı'nda buluştuDünya ve Suriye Türkmenleri Yayladağı'nda buluştuDünya ve Suriye Türkmenleri Yayladağı'nda buluştuDünya ve Suriye Türkmenleri Yayladağı'nda buluştu

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