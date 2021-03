Dünya Vicdan Günü nedir? Dünya Vicdan Günü ne zaman? Rachel Corrie kimdir?

Rachel Corrie'nin ölümünün ardından açılan soruşturmada görgü tanıkları, buldozerin bir İsrail askeri tarafından kullanıldığını ve kasıtlı bir şekilde Rachel Corrie'yi ezdiğini söyledi. Ancak başka görgü tanıkları, olayın bir kaza olduğunu ve buldozeri kullanan operatörün Rachel Corrie'yi görmediğini savundu.

Corrie'nin ailesi, İsrali hükümetine karşı dava açtı. Davada İsrail'e yönlendirilen suçlarda, "kapsamlı ve güvenilir bir soruşturma yürütmemekle, Corrie'nin ölümünden sorumlu olmakla ve Corrie'nin kasıtlı bir şekilde öldürüldüğünü ya da askerlerin umursamazca ve ihmalkar davranışları sonucu öldürüldüğü" iddia edildi.

Corrie'nin ailesi dava kapsamında 1 dolarlık bir tazminat talebinde bulundu ve sadece Corrie için ve savunduğu Filistin davası için adalet istediklerini göstermek istedi. Ancak 2012'nin Ağustos ayında İsrail mahkemesi davayı reddetti ve İsrail'in 2003'teki askeri soruşturmasını onaylayarak İsrail Hükümeti'nin Rachel Corrie'nin ölümünden sorumlu olmadığı kararını verdi.

Kararın ardından İsrail yargı sistemi ve soruşturmanın meşrutiyeti halk tarafından sorgulanmaya başlandı. Rachel Corrie anısına “My Name Is Rachel Corrie” isimli tiyatro ve “The Skies are Weeping” isimli kantat tertip edildi. Aynı zamanda Rachel Corrie Foundation for Peace and Justice (Barış ve Adalet için Rachel Corrie Vakfı) adında bir vakıf kuruldu ve günümüzde halen çalışmalarını sürdürmektedir.