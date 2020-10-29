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Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı!

İLGİNÇ HABERLER  | 29.10.2020 10:52 | Son Güncelleme

3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı.

Dünya'ya yaklaşan göktaşı hızlandı!

İlk olarak 2004 yılında keşfedilen Apophis isimli göktaşı yeni bir keşif nedeniyle bir kez daha gündemde.

Independent'ta yer alan habere göre, 3 futbol sahası büyüklüğündeki asteroidin Dünya’ya yaklaşırken hızlandığı ortaya çıktı.

Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, adını kaos tanrısından alan asteroidin 2068'de Dünya'ya çarpma olasılığını artırdığını iddia ediyor.

Bilim insanları Apophis isimli göktaşının hızlanmasının nedeninin Yarkovsky etkisi olarak bilinen bir fenomen olduğunu açıkladı.

Yarkovsky etkisi Güneş ışığı nedeniyle ortaya çıkıyor. Zira Apophis, Güneş ışığı tarafından itiliyor ve göktaşının bazı kısımları diğer bölgelerine göre daha hızlı ısınıyor.

Apophis'in hızının artmasına neden olan Yarkovsky ivmelenmesi de burada devreye giriyor.

13 Nisan 2029'da gezegenimize oldukça yakın bir konumdan geçecek olan göktaşının bir sonraki geçişi olan 2068'de Dünya'ya çarpma ihtimali bulunuyor.

Uzmanlar çarpışmanın gerçekleşmesi halinde göktaşının vereceği zararın aynı anda patlayan 880 milyon tonluk TNT’ye eşit olacağının altını çiziyor.

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