Dünya Yaban Hayatı Günü’nde gözler Afrika'da!

COVID-19 salgınının Afrika'daki turizme de yansımasıyla birlikte, yaban hayatı korumak için ayrılan kaynaklar da aynı oranda olumsuz etkilendi. Afrika’da özel rezervlerden milli parklara topluluk tarafından yönetilen alanlar dahil her türden koruma alanları, yaban türlerin korunması için kritik öneme sahip. TikTok #TikTokWildlifeDay etiketiyle başlattığı kampanyada Afrika'daki yaban hayat hakkında farkındalık yaratmanın yanı sıra, insanları vahşi yaşam alanlarını ziyaret etmeye ve bu alanları desteklemeye teşvik ediyor.

Her yıl 3 Mart'ta kutlanan Dünya Yaban Hayatı Günü; dünyadaki vahşi hayvanlar ve bitkiler hakkında farkındalık yaratırken yaban hayatına insan kaynaklı ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin de azaltılmasını amaçlıyor. Bunun yanında yaban hayatına karşı işlenen suçlarla mücadeleyi de hatırlatıyor.

TİKTOK'TA SANAL SAFARİ TURLARI

TikTok kullanıcıları kampanyaya özel çıkartmalarla "vahşi hayvan eşleşmelerini" keşfederek eğlenceli videolar aracılığıyla yaban hayata desteklerini gösteriyor.

Kullanıcılar, çıkartmaya ek olarak, 3 ve 4 Mart tarihlerinde Latest Sightings ve TikTok LIVE üzerinden çeşitli safarileri de izleyebilir. Canlı safarilerde Güney Afrika’da korumaya alınan MalaMala Safari Rezervi, Mjejane Safari Rezervi , Care for Wild Rhino Sanctuary Rezervi ve Black Rhino Özel Rezervi’nde özel bir tura çıkarılacak olan izleyiciler, nadir ve pek çok tür hayvanları göreceği bu bölgelerde "Big Five” olarak adlandırılan leopar, aslan, fil, gergedan ve bufaloyu da izleyebilecek.

“KORUMA ALANLARINA IŞIK TUTMAK İSTİYORUZ”

TikTok Afrika İçerik Operasyonları Yöneticisi Boniswa Sidwaba, TikTok'un her zaman yaratıcılığa ilham veren bir platform olmaya kararlı olduğunu ve bu girişimin kendileri için çok özel olduğunu belirterek: “TikTok, topluluğumuzun sadece eğlenebileceği değil aynı zamanda pek çok konuda bilgi edinebileceği bir alan.

TikTok geniş küresel kullanıcı erişimiyle yararlı bilgileri paylaşmak, başkalarına yaratıcı, eğlenceli ve ilgi çekici bir şekilde öğretmek, öğrenmek ve ilham vermek için kusursuz bir platform. Bu fırsatı, yeni bir nesle gezegenimiz üzerinde olumlu bir şeyler yapabilmeleri için ilham vermek ve birçoğu şu anda ziyaretçilere açık olan önemli koruma alanlarına ışık tutmak için kullanmak istiyoruz. TikTok topluluğuna bu önemli davayı desteklemeleri için kampanyaya davet ediyoruz. Eğlenceye katılmak için #TikTokWildlifeDay kampanyasına göz atın ve paylaşımlarınıza #WorldWildlifeDay #WWD2021 etiketlerini eklemeyi unutmayın, "dedi.

UNEP Afrika Bölge Temsilcisi Juliette Biao Koudenoukpo, "Afrika kıtasında COVID-19 öncesi turizm seviyelerine yavaşça dönerken, vahşi yaşamın korunmasının öncelik olmasını sağlamalıyız. UNEP olarak TikTok’un Afrika’nın biyolojik çeşitliliğini doğal habitatlarını korumanın insanların ve gezegenin sağlığı açısından önemi konusundaki farkındalığı artırma çabalarını destekliyoruz.” dedi

