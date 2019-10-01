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Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine 'Bocce' sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri için demir bilyelerle oynanan 'Bocce' sporu için saha açıldı.

Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine 'Bocce' sürprizi

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesindeki Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü için düzenlenen etkinlikte, huzurevi sakinleri için demir bilyelerle oynanan 'Bocce' sporu için saha açıldı. Huzurevi sakinlerinin fiziksel sağlığını koruması amacıyla 2 yıl önce oluşturulan takım, yeni sahalarında ilk atış denemelerini yaptı.
Yaşlı bireylerin sağlık alanında bilinçlenmesi amacıyla her yıl 1 Ekim'de kutlanan 'Dünya Yaşlılar Günü', Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Zübeyde Hanım Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde de unutulmadı. Yaşlılar Günü için düzenlenen etkinliğe İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ve iş insanı Mesut Sancak ile huzurevi sakinleri katıldı. Etkinlikte yaşlılara yönelik fiziksel aktivite çalışmaları kapsamında 2 yıl önce huzurevi sakinlerinden oluşturulmuş bocce takımına, özel bir şirket tarafından inşa edilen yeni saha hediye edildi. Demir bilyelerle oynanan spor için açılan yeni sahanın kurdelesini bocce takımıyla birlikte kesen protokol üyeleri, sahada takımla birlikte atış yaptı. Daha önce günde en az iki saatlik antrenmanını Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi'nde yapan 7 kişilik takım ise yeni sahalarında atış denemeleri gerçekleştirdi.
'AKTİF YAŞLANMA SÜRECİ OLDUKÇA ÖNEMLİ'
Tüm yaşlıların Dünya Yaşlılar Günü'nü kutlayan İzmir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, "Sürekli yaşlanan bir dünyada sürekli artan bir yaşlı nüfusuyla karşı karşıyayız. Yaşlı yoksa huzur yoktur. O yüzden geçmişimizle geleceğimiz arasındaki en önemli köprü, büyüklerimizdir. Yaşlılarımızın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Bu süreçte temel hedeflerimizden biri yaşlılarımızın toplumsal yaşamla iç içe olmalarını sağlamak. Sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma oldukça önemli kavramlar. Sağlıklı yaş alma sürecinde bocce oyunu ile yaşlılarımızın aktif yaş alma sürecine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Bizim yaşlılarımız bu anlamda çok aktifler. Bugün yeni bir bocce sahasının açılışını yapıyoruz" dedi.
Huzurevi sakinlerinin her zaman kalbinde olduğunu söyleyen Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır ise "Bugün çınarlarımızın günü. Her birine nice yıllar, nice ömürler diliyorum. İhtiyarlık, yaşlı demek değildir. İhtiyar, iyiyi doğrudan ayırabileni bilge olan, hayırlı insan demektir. Allah bilgeliğinizi artırsın. Dünya hayatı böyle süreçlerden ibaret. Folkart ailesini gönülden tebrik ediyorum" dedi.

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Dünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine 'Bocce' sürpriziDünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine 'Bocce' sürpriziDünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine 'Bocce' sürpriziDünya Yaşlılar Günü'nde huzurevi sakinlerine 'Bocce' sürprizi

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