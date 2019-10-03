Dünya yatak pazarında bir ilk! Baza kaldırıp indirirken oluşabilecek kötü senaryolara son…

Dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir bazayı tek bir ayak hareketiyle açma sistemini geliştiren Bambi Yatak, Ar-Ge’yi DNA’sına kodladığını kanıtlıyor. Bambi mühendisleri tarafından tasarlanan sistem; kimseye ihtiyaç duymadan ve hiçbir güç kullanmadan, sadece tek bir ayak hareketiyle bazanızı kolayca açıp eşyalarınızı güvenle yerleştirebilmenize olanak tanıyor. Böylelikle oluşabilecek kötü senaryoların önüne geçen Bambi Yatak, hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor.

Son dönemde hayata geçirdiği projelerde adından sıkça söz ettiren Bambi Yatak, sektöre kazandırdığı inovasyon harikası ürünlerle de başarısını ortaya koyuyor. Son olarak tasarladığı Magic Touch sistemi ile dünyada ve Türkiye’de ilk kez bir bazayı tek bir dokunuşla açmanın yanı sıra kullanıcısına güvenli kullanım sunarak kazaları tamamen ortadan kaldırmayı amaçlayan Bambi Yatak, Ar-Ge’yi DNA’sına kodladığını bir kez daha kanıtlıyor.

Magic Touch sistemi ile yatağınız kontrolünüz dışında kapanmıyor

Sürdürülebilir bir şekilde müşterilerinin yaşam kalitesini artırmak için gelişmiş teknolojileri kullanan Bambi Yatak, geliştirdiği Magic Touch sistemiyle bazaların tek bir ayak hareketiyle açılmasına olanak tanıyor. Kimseye ihtiyaç duymadan ve hiçbir güç kullanmadan, sadece tek bir dokunuş ile bazanın kolayca açılmasına olanak tanıyan sistem, kullanıcısını güvenli kullanım ile buluşturarak oluşabilecek kazaları tamamen ortadan kaldırıyor. Özellikle hamilelerin, yaşlıların ve bel ağrısı çekenlerin işini kolaylaştıran Magic Touch sistemi, bedeninizin yorulmamasına yardımcı oluyor. Ayrıca kontrolünüz dışında yatağın kapanmasını önleyen Magic Touch sistemi ile Bambi Yatak, istenmeyen olayların da önüne geçmiş oluyor. Sistemi ilk olarak Magnasand Therapy Modeline uygulayan Bambi, ilerleyen süreçte sistemi diğer modellerine de entegre edecek.