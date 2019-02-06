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Dünya yayıncıları Avrasya Kitap Festivalinde buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 22:34 | Son Güncelleme

Mustafa Kutlu'nun "Onur Yazarı" olacağı Avrasya Kitap Festivali kapsamında İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla İstanbul Fellowship programı da gerçekleştirilecek - BasYayBir Başkanı Emrah Kısakürek: - "9 gün sürecek bu kitap festivalinde, paneller, söyleşiler ve şiir dinletileri gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. Çarşamba gününü de çocuklara özel etkinliklerin planlandığı bir gün olarak belirledik" - TBYM Başkanı Mustafa Doğru: - "İlk yıllarda bizim davet ettiğimiz yayıncılar bu yıl, yine biz davet ediyoruz ama kendi finansmanlarını sağlayarak gelmeye başladılar. Bu yıl 575 yabancı yayıncıdan başvuru aldık. Türkiye'den de yaklaşık 100 yayıncı orada olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Avrasya Kitap Festivali farklı ülkelerden yayımcıları bir araya getirecek.

Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek festival, 23 Şubat'ta başlayacak.

Söyleşiler, paneller, imza günleri, şiir dinletileri gibi etkinliklerin de yapılacağı festivale 72 ülkeden 200'e yakın yayınevi katılacak.

Festival kapsamında ayrıca Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship) da düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortaklaşa düzenlenen programın dördüncüsü 26, 27 ve 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

- Festival teması "Bir Uzun Hikaye"

BasYayBir Başkanı Emrah Kısakürek, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin temasını "Bir Uzun Hikaye" olarak belirlediklerini söyledi.

Festivalde Mustafa Kutlu'nun da "Onur Yazarı" olacağını aktaran Kısakürek, "Bunun yanında hayatını bilimsel çalışmalara adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak için de özel etkinlikler planlıyoruz. 9 gün sürecek bu kitap festivalinde, paneller, söyleşiler ve şiir dinletileri gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. Çarşamba gününü de çocuklara özel etkinliklerin planlandığı bir gün olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Kısakürek, ulaşımın kolay sağlancağı festival alanına Yenikapı Metro istasyonundan sürekli otobüs seferlerinin yapılacağını sözlerine ekledi.

TBYM Başkanı Mustafa Doğru da İstanbul Fellowship programının ilk üç senesinde gerçekten iyi bir gelişme katettiğini dile getirdi.

İstanbul'un dünya telif pazarında daha önemli bir yerde olmasını arzu ettiklerine dikkati çeken Doğru, "İstanbul yüzyıllar boyu başkent olmuş, kültürlerin ve fikirlerin bir araya geldiği bir şehir ama günümüzdeki yayıncılık dünyasındaki telif alışverişinde biz hak ettiği yeri almadığını düşündük." diye konuştu.

- 4 dilde 50 tercüman görev alacak

Doğru, 103 farklı ülkeden başvuru geldiğine vurgu yaparak, yayınlanan kitap sayısı, katıldıkları uluslararası etkinlikler, alınan ödüller, yurt dışıyla iş yapabilecek kabiliyetler gibi kriterlerle yayıncıları kabul ettiklerini anlattı.

Her ülkeden önemli gördükleri yayıncıları İstanbul'a davet ettiklerine işaret eden Doğru, şunları kaydetti:

"Profesyonel bir şekilde bir araya gelmelerini sağladığımız bu yayıncılar, hem kendi ülkelerinde yayınladıkları önemli eserleri diğer yayıncılarla paylaşıyor hem de diğer yayıncılardan beğendikleri kitapları kendi ülkelerinde yayınlamak için telif alımına imkan buluyor. İki yönlü bir etkileşim. İlk yıllarda bizim davet ettiğimiz yayıncılar bu yıl, yine biz davet ediyoruz ama kendi finansmanlarını sağlayarak gelmeye başladılar. Bu yıl 575 yabancı yayıncıdan başvuru aldık. Türkiye'den de yaklaşık 100 yayıncı orada olacak."

Yayıncılar için İngilizce, Fransızca, Arapça ve Rusça dillerinde 50 tercümanın yer alacağı Avrasya Kitap Festivali 3 Mart'ta sona erecek.

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