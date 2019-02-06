Dünya yayıncıları Avrasya Kitap Festivalinde buluşacak

BasYayBir Başkanı Emrah Kısakürek, Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, festivalin temasını "Bir Uzun Hikaye" olarak belirlediklerini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İBB ve Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından ortaklaşa düzenlenen programın dördüncüsü 26, 27 ve 28 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında ayrıca Türk yayımcılarla dünya yayımcılarının iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla Uluslararası İstanbul 4. Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları (İstanbul Fellowship) da düzenlenecek.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Basın Yayın Birliği (BasYayBir) ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenecek Avrasya Kitap Festivali farklı ülkelerden yayımcıları bir araya getirecek.

Festivalde Mustafa Kutlu'nun da "Onur Yazarı" olacağını aktaran Kısakürek, "Bunun yanında hayatını bilimsel çalışmalara adamış olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anmak için de özel etkinlikler planlıyoruz. 9 gün sürecek bu kitap festivalinde, paneller, söyleşiler ve şiir dinletileri gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. Çarşamba gününü de çocuklara özel etkinliklerin planlandığı bir gün olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Kısakürek, ulaşımın kolay sağlancağı festival alanına Yenikapı Metro istasyonundan sürekli otobüs seferlerinin yapılacağını sözlerine ekledi.

TBYM Başkanı Mustafa Doğru da İstanbul Fellowship programının ilk üç senesinde gerçekten iyi bir gelişme katettiğini dile getirdi.

İstanbul'un dünya telif pazarında daha önemli bir yerde olmasını arzu ettiklerine dikkati çeken Doğru, "İstanbul yüzyıllar boyu başkent olmuş, kültürlerin ve fikirlerin bir araya geldiği bir şehir ama günümüzdeki yayıncılık dünyasındaki telif alışverişinde biz hak ettiği yeri almadığını düşündük." diye konuştu.