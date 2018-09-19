HABER

"Dünya Yemen'i unuttu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 19:10 | Son Güncelleme

Cenevre Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanlarından Annyssa Bellal: - "Yemen'de uluslararası hukuk ihlal ediliyor ve insanlığa karşı suçlar işleniyor" - "Yemen'deki savaş bilerek unutturuldu" - COJEP Genel Sekreteri Celil Yılmaz: - "Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın, ABD'nin desteğiyle Yemen'de yapmış olduğu bir vahşet var" - "Yemen'in unutulmasının en büyük sebeplerinden biri, pek çok ülkede olduğu gibi yeraltı zenginliklerinin ve petrolünün olmaması"

CENEVRE (AA) - Cenevre Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanlarından Annyssa Bellal, BM ve uluslararası kamuoyunun Yemen'de devam eden iç savaşa sessiz kaldığını belirterek, "Yemen'deki savaş bilerek unutturuldu." dedi.

Avrupa'da İslamofobi, ırkçılık ve ayrımcılıklara karşı yürüttüğü mücadele ile tanınan Eşitlik, Adalet ve Barış Konseyi (COJEP International), BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyi'nin 39. oturumu kapsamında "Dünya Yemen'i unuttu" konulu panel düzenledi.

Panalde konuşan, Cenevre Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi uzmanlarından Annyssa Bellal, Yemen'de sivillere yönelik saldırıların devam ettiğini ve insani yardımların da engellendiğini belirterek, "Yemen'de uluslararası hukuk ihlal ediliyor ve insanlığa karşı suçlar işleniyor." diye knonuştu.

"Yemen'deki savaş bilerek unutturuldu." diyen Bellal, BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi.

Bellal, dünyada en büyük insani krizin Yemen'de yaşandığına dikkati çekerek, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2011'den bu yana Yemen'e ilişkin tek bir "özel oturum" dahi yapmamasını anlamakta güçlük çektiğini vurguladı.

Yemen'e ilişkin, konseyin yıllardır "karar tasarısı" da çıkarmadığını aktaran Bellal, uluslararası toplumun Yemen'deki savaşı sona erdirmek için aceleci davranmadığını belirtti.

Bellal, Yemen'deki çatışmaların Suriye krizinin gölgesinde kaldığını düşünmediğini, ABD'nin desteğiyle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bölgeye saldırılar yaptığını, Yemen'in unutturulma nedeninin "hassas siyasi konulardan" kaynaklandığının altını çizdi.

- "Yemen'de vahşet var"

İngiliz Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk Enstitüsü Kristin Hausler ise Yemen'in insanlık tarihinin en eski medeniyetlerinden birine ev sahipliği yaptığını belirterek, ülkedeki tarihi miraslara yapılan saldırılara tepki gösterdi.

Panelin düzenleyen COJEP'in Genel Sekreteri Celil Yılmaz ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın, ABD'nin desteğiyle Yemen'de yapmış olduğu bir vahşet var. Onu gündeme getirmek istedik." dedi.

Yılmaz, Yemen'deki savaşın Suriye krizinin gölgesinde kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Yemen'de de Suriye kadar yaşanılan acılar var. Bunun uluslararası kamuoyu tarafından bilinmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Yemen'in unutulmasının en büyük sebeplerinden biri, pek çok ülkede olduğu gibi yeraltı zenginliklerinin ve petrolünün olmaması" ifadesini kullanan Yılmaz, geçmişte Kuveyt ve Irak'a ABD'nin yaptığı müdahaleleri hatırlattı.

Yılmaz, özellikle BAE'nin Yemen'deki hapishanelerde "vahşete" imza attığına işaret ederek, BM'ye bu ülkeye karşı sert adımlar atması çağrısında bulundu.

BM'de veto yetkisinin 5 ülkede bulunmasının çıkan yasa tasarılarının uygulanmaya konulmasında en büyük engel olduğunun altını çizen Yılmaz, Yemen'deki insani dramı gündeme getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

BM öncülüğünde kurulan Uluslararası Yemen Heyeti, geçen ay, iç savaşın hüküm sürdüğü ülkede Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan bazı kişilerin savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu bildiren raporu yayımlamıştı.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERBu örtünün sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer üzerindeki yüz şekli...Bu örtünün sırrı yıllar sonra ortaya çıktı! Meğer üzerindeki yüz şekli...
İstanbul Yeni Havalimanı’nda "dev yarış"ın provası yapıldıİstanbul Yeni Havalimanı’nda "dev yarış"ın provası yapıldı
Almanya'dan kaçan Neslişah bulunduAlmanya'dan kaçan Neslişah bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM COJEP Yemen

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

Aleyna Tilki'nin babasına icra şoku!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

23 bin otopsi yapan doktor: Böyle yaşamaktansa ölmek daha iyi

Yine Rus jeti düştü!

Yine Rus jeti düştü!

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

Porno yıldızı, Trump'ın cinsel performansını değerlendirdi

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Boşaltılmaya başlanan Atatürk Havalimanı, "dünyanın en iyi 3. havalimanı" seçildi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

MHP'li Esin Kara'dan yerel seçimlerle ilgili ittifak açıklaması!

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Üçüncü Havalimanına inen ilk yolcu uçağı THY'nin oldu

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.