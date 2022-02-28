Dünya yeni bir savaşın eşiğinde mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Peskov, NATO ülkeleri yetkililerinden, Rusya ile savaş olasılığı olduğu yönündeki açıklamalara da yanıt verdi.

"ELBETTE BU KONUDA CEVAPLAR OLACAK"

Birçok ülkenin Rus hava yolu şirketlerine uçuş yasağı getirdiğine dikkati çeken Peskov, "Elbette bu konuda cevaplar olacak. Mütekabiliyet ilkesi ve elbette, çıkarlarımız esas alınacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, Putin'e yönelik yaptırım kararına ilişkin, bunun "saçma" ve "dar görüşlü" olduğunu söyledi.

NATO İLE RUSYA ARASINDA SAVAŞ İDDİASI! 'KABUL EDİLEMEZ'

NATO ülkeleri yetkililerinden, Rusya ile savaş olasılığı olduğu yönündeki açıklamaları değerlendiren Peskov, "Bunun ve bu yöndeki açıklamaların kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaynak: AA

