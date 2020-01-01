HABER
  4. Dünya yeni yıla kutlama ve protestolarla girdi

Dünya yeni yıla kutlama ve protestolarla girdi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.01.2020 11:59 | Son Güncelleme

Dünya yeni yılı Sidney'den Londra'ya havai fişeklerle kutladı.

Dünya yeni yıla kutlama ve protestolarla girdi

Yeni yıla Avustralya'daki ölümcül orman yangınları, Hong Kong ve Hindistan'da protestolar ve Kuzey Kore'deki nükleer gerilimle girildi.Avrupa başkentlerinde insanlar yeni yıla Paris'te Zafer Takı, Londra'da Big Ben, Atina'da Parthenon Tapınağı ve Moskova'da Kızıl Meydan'da toplanarak havai fişekler eşliğinde girdi. Londra'da restorasyon yapılan Big Ben'in çanları olmadan ilk kez yeni yıla girildi.

New York'ta da Times Meydanı'nda toplanan kalabalık, yeni yılı coşkulu bir biçimde kutladı. Avustralya'nın başkenti Sidney'de 100 binin üzerinde havai fişek patlatıldı. Avustralya'da orman yangınları nedeniyle yeni yıl kutlamaları birçok kentte iptal edilmişti. Binlerce kişinin yangınlardan kaçarak sahile sığındığı ülkede Eylül ayından beri devam eden yangınlarda en az 12 kişi yaşamını yitirdi.

Hong Kong'da protestocular 2020 yılını demokrasi yanlısı sloganlarla kutladı. Hong Kong'lu yetkililer güvenlik gerekçesiyle gece yarısı için planlanan havai fişek gösterilerini iptal etti.

Ancak yeni yıl kutlamaları arasında Kuzey Kore'den tansiyonu artıracak bir açıklama geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un çarşamba günü yaptığı açıklamada ülkesinin nükleer programını geliştirmeye devam edeceğini ve yakın bir gelecekte "yeni bir stratejik silah" geliştireceğini duyurdu.

Hindistan'da da binlerce kişi yeni yılda Müslümanları dışladığı gerekçesi ile vatandaşlık yasasını protesto etmek için sokaklardaydı.

Filipinler'de de havai fişekler nedeniyle çıkan yangınlarda en az bir kişi yaşamını yitirirken 160'dan fazla kişi de yaralandı. Filipinlerin başkenti Manila'da çıkan dört ayrı yangında 3 bin kişinin evsiz kaldığı aktarıldı.

Türkiye'de yeni yıl kutlamalarında İstanbullular Ortaköy'de DJ performansı ve havai fişek gösterisi, eşliğinde yeni yıla girdi. İstiklal Caddesi üzerinde yeni yıl kutlamalarının ardından iki grup arasında tekme ve yumruklu kavga yaşandı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgayı olay yerindeki polisler ayırdı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, yılbaşı kutlaması yapan arkadaş grubu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak öldürüldü.

DHA, dpa, Reuters/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Vapurda panik anlar! Vapurda panik anlar!
Güney Kıbrıs mahkemesinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlamasının ardından İngiltere'de 'Kıbrıs'ı boykot et' kampanyası başladıGüney Kıbrıs mahkemesinin toplu tecavüze uğradığını söyleyen İngiliz kadını yalancılıkla suçlamasının ardından İngiltere'de 'Kıbrıs'ı boykot et' kampanyası başladı
Kosova’da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandıKosova’da 2020, havai fişek gösterisiyle karşılandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

İstanbul'da metroda dehşet! Polis her yerde onları arıyor

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

ABD'den Libya mutabakatı açıklaması

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Papa Francis elini bırakmayan kadına tepkisini böyle gösterdi

Dünya Papa'nın bu hareketini konuşuyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ndan dikkat çeken açıklama: Çok yakında yeni bir stratejik silah tanıtacağız

Dünyayı tedirgin eden açıklama: Çok yakında....

İran, ABD Başkanı Trump’ın suçlamalarını reddetti

İran'dan Trump'a yanıt geldi!

Hong Kong, protestoların gölgesinde 2020’yi karşıladı

Protestoların gölgesinde 2020’yi karşıladılar

Irak'taki Hizbullah Tugayları: ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz

Irak'taki Hizbullah Tugayları: ABD Büyükelçilik personelini güvenli şekilde çıkarabiliriz

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği'ne ek kuvvetler gönderildi

Dünyanın gözü orada! Ek kuvvetler gönderildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.