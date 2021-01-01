Dünya yeni yıla pandeminin gölgesinde girdi

Pek çok metropolde geleneksel eğlence alanlarına insanlar sokulmadı. Türkiye'de de insanların çoğu yeni yılı evde karşıladı.Saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağının uygulandığı Türkiye'de yılbaşı gecesi, ülke çapında büyük oranda sakin geçti. İstanbul'da, kentin en popüler eğlence bölgelerinden İstiklal Caddesi'nin giriş çıkışlarını kapatan polis, bölgeye yerli ya da yabancı kimseyi sokmadı. İstanbul Silivri'de bir villada düzenlenen yılbaşı partisine baskın düzenleyen İstanbul İl Jandarma ekipleri, burada burada bulunan 29 kişiyi toplam 91 bin 350 lira para cezasına çarptırdı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir dairede düzenlenen ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan bir diğer eğlenceye baskın yapan Bursa Polisi ise koronavirüs tedbirlerine aykırı davrandığı gerekçesiyle burada bulunan 11 kişiye 34 bin 650 lira ceza kesti. Yeni yıla Almanya'da da sakin girildi Koronavirüs salgını sebebiyle kitlesel eğlencelere izin verilmeyen Almanya'da da yılbaşı, bu sene geçtiğimiz yıllara oranla çok daha sakin geçti.

Başkent Berlin'de her yıl bir milyondan fazla insanın katılımıyla Brandenburg Kapısı önünde yapılan büyük yılbaşı eğlencesi yerine bu sene, aynı yerde kurulan bir sahnede, canlı televizyon programı için müzisyen ve dansçıların gösterilerini sunduğu seyircisiz bir konser düzenlendi. Büyük havai fişek organizasyonu da iptal edildi. Berlin Polisi'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin bazı yerlerde ihlal edildiğini ancak bunun kayda değer bir oranda olmadığını bildirdi. Polisin başkentte gece boyunca, koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan kurallara uymayan 80'den fazla kişiyi geçici olarak gözaltına aldığı belirtildi. Almanya'da bu yıl, koronavirüs salgını nedeniyle yoğun olan hastanelere daha fazla yük getirmemek için, yaralanma tehlikesi barındıran havai fişeklerin satışına yasak getirilmişti. Ancak buna rağmen komşu ülkelerden elde edilen ya da daha önceden stoklanan havai fişekler, geçtiğimiz senelerle kıyaslanamayacak kadar az olsa da pek çok kentte atıldı. Geleneksel olarak Almanya'da en büyük yılbaşı kutlamalarının yapıldığı kent olan Berlin'de bu yıl asayişi sağlayabilmek için, 600'ü farklı eyaletlerden olmak üzere 2 bin 900 polis memuru görev yaptı.