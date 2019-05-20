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Dünya Yetimler Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 22:03 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Ankara Şubesi, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla 2 bin yetim çocuğu aileleriyle iftar sonrasında buluşturdu

İslam İşbirliği Teşkilatının önerisiyle her yıl ramazanın 15. gününde düzenlenen, Dünya Yetimler Gününde Türk Kızılay Ankara Şubesince, 2 bin çocuk ve ailesine iftar verildi.

Mamak Kapalı Pazar Yeri'nde, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe, 3 bin kişi katıldı. Üniversite öğrencilerinden oluşan Kızılay gönüllüleri tarafından masalara yemek servisi yapıldı.

Türk Kızılay Ankara Şube Başkanı Dr. Sema Kopuz Yetiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iftar programın 6'ncısını bu yıl Ankara'da düzenlediklerini belirtti.

Etkinlikte, Türk vatandaşların yanı sıra sığınmacıların da olduğunu ifade eden Yetiş, "Dünyadaki yetimlere dikkati çekmek için böyle bir programı düzenledik. Onların sorunlarını gündeme taşımak istiyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla çalışmalarını yürüten aş ocağımızdan çıkan birbirinden lezzetli yemeklerimizi ikram ediyoruz." diye konuştu.

- "Ankara'da 14 bin kişiye iftar"

Ankara genelindeki ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacının karşılandığı Türk Kızılay Aş Ocağı'nın ramazan dolayısıyla kapasitesini 3 kat yükselttiğini vurgulayan Yetiş, Ankara şubesi olarak ramazan ayına özel olarak 12 ayrı noktada günlük 14 bin kişinin sofrasına katkıda bulunduklarını aktardı.

Yetim çocukların iftardan sonra renkli etkinliklerle keyifli vakit geçireceklerini dile getiren Yetiş, şunları kaydetti:

"Kukla oyunlarımız olacak. Eski ramazanları çocuklarımıza yaşatmak için birbirinden güzel etkinliklerimiz sahnede gösteri yapacak. Ney dinletisi, semazen gösterileri olacak. Çocuklarımıza bu akşam ramazanın güzelliklerini yaşatacağız. Dünyadaki yetim ve öksüz çocukları bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da Türk Kızılay olarak yalnız bırakmayacağız."

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