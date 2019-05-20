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‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 21:25 | Son Güncelleme

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan 650 Suriyeli yetim çocuğu ve ailelerine iftar verdi.İHH Kilis Koordinasyon Merkezince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, yetim çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi

İHH İnsani Yardım Vakfı, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla kentte yaşayan 650 Suriyeli yetim çocuğu ve ailelerine iftar verdi.

İHH Kilis Koordinasyon Merkezince bir düğün salonunda düzenlenen iftar programına, yetim çocuklar ve ailelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ezanın okunmasıyla oruçlarını açan yetim çocuklar, iftarın ardından oyunlar oynayıp, gönüllerince eğlendi. İHH İstanbul Kadın Kolları Koordinatörü Müzeyyen Taşçı, “Bu özel günde yetimlerimizle buluşmak için İstanbul’dan yola çıktık. Bundan dolayı çok mutluyuz” dedi. Taşçı, ”Yeryüzünde bulunan tüm Müslümanlar için yetim çok önemlidir. Çünkü Allah Resulü, ’Kim bir yetimi himaye ederse Cennette yan yana olacağız’ diye buyurmuştur. Bu sebeple dünyadaki tüm yetimler bizim geleceğimiz, insanlığın geleceğidir. Biz inanıyoruz ki yetim gülerse bütün dünya güler” ifadesini kullandı.
Etkinlikte, minikler Kur’an-ı Kerim okudu. Katılımcılar bu sırada duygusal anlar yaşadı.

‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi

‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi

‘Dünya Yetimler Günü’nde yetimler bir araya geldi

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