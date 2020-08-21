Dünya'yı teğet geçti, NASA 'gözden kaçtı' dedi

2020 QC adlı asteroid, Pazar günü Dünya’nın 2.950 km yakınından geçti. Bu mesafenin oldukça yakın bir mesafe olduğu söylediniyor. İtalya’daki Sormano Astronomik Gözlemevi tarafından hazırlanan bir katoloğa göre, bu şimdiye kadar kaydedilen en yakın asteroid.
Kaliforniya’daki The Palomar Gözlemevi ise, asteroidin Dünya’yı geçtikten altı saat sonrasına dek bu büyük kayayı fark edemedi.
NASA’nın yeryüzüne yakın nesneler üzerine çalışmalar yapan merkezi olan NASA’s Center for Near Earth Object Studies direktörü olan Paul Chodas, Business Insider’a yaptığı açıklamada “Güneşin yönünden yaklaşan asteroid fark edilmedi. Geldiğini görmedik” dedi. Asteroidin Dünya’ya rekor seviyede yaklaştığını doğrulayan Chodas “Gezegenimizi etkilemiş birkaç bilinen asteroid dışında dünkü asteroidin yakınlığı rekor seviyede” dedi.
Business Insider’a göre teleskop gözlemleri nesnenin 2 metre ila 5 metre genişliğinde olduğunu ve bu da asteroidin küçük bir araba ile kamyonet arasında bir boyutta olduğunu gösteriyor.
NASA yaptığı açıklamada rekor yakınlığına rağmen asteroidin Dünya’ya çarpsa bile zarar vermeyeceğini vurguladı.
Purdue Üniversitesi ve Imperial College London’a göre söz konusu asteroid daha büyük olsa veya demirden olsa bile Dünya’ya sadece çok küçük parçalar ulaşabilirdi.
Bu büyüklükte bir asteroid, atmosferde patlasaydı birkaç düzine kilotona eş değer bir ateş topu yaratırdı. Bu patlama yer yüzünden 3.5 ila 5 kilometre yükseklikte olacağı için yoğun trafikten daha fazla bir gürültüye yol açmayacaktı.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ise yaptığı açıklamaya göre NASA yaklaşık olarak yılda bir kez araba büyüklüğünde bir asteroidi tespit ediyor. Bununla birlikte gezegene ciddi zarar verebilecek bir göktaşı, yalnızca birkaç bin yılda bir Dünya’ya çarpıyor.
Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü’ne göre 25 metreden daha küçük asteroidler büyük olasılıkla Dünya atmosferine girdiklerinde yanıyor ve Dünya’ya neredeyse hiç zarar vermiyor.
NASA, web sitesinde yaptığı açıklamada “Yaklaşık bir sene önce otomobil boyutunca bir asteroid Dünya atmosferine girdi ve etkileyici bir ateş topu oluştu. Asteroid, yüzeye ulaşmadan önce yandı. Her 2 bin yılda bir, futbol sahası büyüklüğünde bir asteroid Dünya’ya çarparak yüzeyde önemli zararlar yaratıyor. Son olarak, her birkaç milyon yılda bir, Dünya’daki yaşamı tehdit edecek büyüklükte bir cisim tehdit yaratıyor. Dünya, Ay ve diğer gezegenler üzerindeki kraterler bu olayların kanıtıdır” dedi.