Dünya'yı teğet geçti, NASA 'gözden kaçtı' dedi

2020 QC adlı asteroid, Pazar günü Dünya’nın 2.950 km yakınından geçti. Bu mesafenin oldukça yakın bir mesafe olduğu söylediniyor. İtalya’daki Sormano Astronomik Gözlemevi tarafından hazırlanan bir katoloğa göre, bu şimdiye kadar kaydedilen en yakın asteroid.

Kaliforniya’daki The Palomar Gözlemevi ise, asteroidin Dünya’yı geçtikten altı saat sonrasına dek bu büyük kayayı fark edemedi.

NASA’nın yeryüzüne yakın nesneler üzerine çalışmalar yapan merkezi olan NASA’s Center for Near Earth Object Studies direktörü olan Paul Chodas, Business Insider’a yaptığı açıklamada “Güneşin yönünden yaklaşan asteroid fark edilmedi. Geldiğini görmedik” dedi. Asteroidin Dünya’ya rekor seviyede yaklaştığını doğrulayan Chodas “Gezegenimizi etkilemiş birkaç bilinen asteroid dışında dünkü asteroidin yakınlığı rekor seviyede” dedi.

Business Insider’a göre teleskop gözlemleri nesnenin 2 metre ila 5 metre genişliğinde olduğunu ve bu da asteroidin küçük bir araba ile kamyonet arasında bir boyutta olduğunu gösteriyor.

NASA yaptığı açıklamada rekor yakınlığına rağmen asteroidin Dünya’ya çarpsa bile zarar vermeyeceğini vurguladı.