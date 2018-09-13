Ünlü şarkıcıdan olay yaratan itiraf: Birlikte mastürbasyon yaptık

Geçtiğimiz günlerde GQ dergisine konuşan Paul McCartney, "John ile onun evinde küçük bir arkadaş grubu olarak buluşur, Brigitte Bardot'yu hayal ederek mastürbasyon partisi yapardık. Çok gençtik ve şöhretin zirvesindeydik. Üstelik bu yaptığımızın kimseye bir zararı yoktu. Üçlü grup seks partilerine katıldım ama bana göre olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.

Bunun bir ritüel haline gelip gelmediği sorulunca ise McCartney, "Sadece tek seferlik bir şeydi. Ya da iki, tam emin değilim. O kadar da önemli bir olay değil" yanıtını verdi.

Birçok bilinmeyeni ilk kez açıklayen McCartney, "Bir keresinde Vegas’a tur için giderken organizatörlerden biri ‘Beyler Vegas’a gidiyorsunuz, hayat kadını ister misiniz?” diye sordu. Hepimiz düşünmeden kabul ettik. Ben 2 tane istedim, 2 tane geldi. Harika bir deneyimdi ama grup sekse en yakın deneyimim buydu" şeklinde konuştu.

Liverpool doğumlu 76 yaşındaki efsane müzisyenin itirafları, Amerikan medyasında manşetlere taşındı.

