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"Dünya yol ayrımında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 00:17 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Dünya yol ayrımında, Avrupa’ya yeni bir ivme kazandırmak için karar vermezsek ne olacak? Büyük ülkeler ve şirketler bizim yerimize karar verecek"

KOPENHAG (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa’ya yeni bir ivme kazandırmak için karar verilmesi gerektiğini belirterek, aksi takdirde bunu "büyük ülkeler ve şirketlerin" yapacağını söyledi.

Macron, resmi ziyaret için geldiği Kopenhag'da Danimarka Başbakanı Lars Lökke Rasmussen'i kabul etti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Rasmussen, Danimarka ve Fransa’nın gündeminin Avrupa’nın geleceği olduğunu kaydetti.

Rasmussen, NATO üyesi ülkelerin, birliğe daha fazla katkıda bulunması gerektiğini belirterek, “Kendi güvenliğimizi sağlamak için daha fazla sorumluluk almamız gerek.” dedi.

Macron ise Danimarka’nın daha fazla birliğe dahil olmasının Fransa için olumlu olacağını bildirdi.

Daha sonra Kraliyet Kütüphanesi’ne geçen Macron ve Rasmussen burada öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Rasmussen, Avrupa Birliği (AB) projesine ilişkin bir soru üzerine, "Avrupa’nın değerleri devam edecekse bunu hep birlikte yapmalıyız." diye konuştu.

Macron da birçok tehdidin olduğuna işaret ederek, “Dünya yol ayrımında. Avrupa’ya yeni bir ivme kazandırmak için karar vermezsek ne olacak? Büyük ülkeler ve şirketler bizim yerimize karar verecek.” ifadesini kullandı.

Kraliçe 2. Margrethe tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katılan Macron, burada yaptığı konuşmada, Danimarka ve Fransa’nın birbirine çok yakın ülkeler olduğuna dikkati çekti.

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